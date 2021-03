Szczepienia na grypę... zmniejszają ilość zachorowań na COVID-19. Naukowcy nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje

Podczas badania przeanalizowano dokumentację medyczną ponad 27 000 pacjentów z Michigan, przetestowanych w kierunku COVID-19 do lipca 2020 roku. Wszystko wskazuje bowiem na to, że pacjenci, którzy zostali zaszczepieni na grypę w ciągu poprzedzających dwunastu miesięcy, mieli mniejsze prawdopodobieństwo, że zachorują na COVID-19.

Na czym polegało badanie?

Spośród 27 201 osób, których danym się przyjrzano, 1218 uzyskało pozytywny wynik testu na zakażenie SARS-CoV-2, co stanowi 4,5 procent wszystkich badanych. Wśród tej grupy były również osoby, które wcześniej zaszczepiły się na grypę, a badacze sprawdzili, że spośród nich tylko 4 procent zachorowało na COVID-19. Natomiast u osób, które szczepienia na COVID-19 nie otrzymały, prawdopodobieństwo zachorowania wynosiło 4,9 procent. Nie wydaje się to dużo, jednak badacze patrzą na to w inny sposób, podkreślając, że ochrona przed COVID-19 dzięki szczepieniu na grypę wzrosła o 24 procent. Choć efekt jest niewielki, zwłaszcza w porównaniu z tym, jaki daje szczepienie przeciw COVID-19, to – jak zaznaczają naukowcy – nadal godny odnotowania.

Badanie wykazało także, że osoby, które zachorowały po otrzymaniu szczepionki przeciw grypie, rzadziej musiały być podłączone do respiratorów i rzadziej wymagały hospitalizacji z powodu COVID-19.

Dlaczego tak się dzieje?

Naukowcy podkreślają, że być może osoby, które zaszczepiły się przeciw grypie, zachowują też dystans społeczny, noszą maseczki, są bardziej ostrożne i dlatego rzadziej się zarażają. Jest też jednak prawdopodobne, że szczepionki mogą mieć bezpośredni wpływ na ten element działania układu odpornościowego, który jest ważny także w zwalczaniu zakażenia SARS-CoV-2.

Czytaj też:

Efekt koronawirusa: spadła liczba rodziców odmawiających szczepień! Czy szczepionka przeciw COVID też powinna być obowiązkowa?