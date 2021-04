Szczepionki Johnson&Johnson trafią do Polski w połowie przyszłego tygodnia

Decyzja zapadła po rozmowie premiera Morawieckiego z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Jak poinformował szef Kancelarii Premiera na swoim Twitterze 8 kwietnia 2021 roku:

Od miesięcy premier Mateusz Morawiecki interweniuje w UE ws. przyspieszenia dostaw szczepionek do Polski. Dziś kolejna rozmowa premiera z przewodniczącą Ursulą von der Leyen. Pierwsza partia – 120 tysięcy szczepionek Johnson&Johnson ma trafić do Polski już w połowie przyszłego tygodnia, przed terminem planowanym wcześniej!

Warto dodać, że szczepionka Johnson&Johnson jest czwartą zarejestrowaną do użytku na terenie Unii Europejskiej, po produktach Pfizer/BioNTech, AstraZeneca i Moderna. Do tej pory szczepionkę zarejestrowano już m. in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Republiki Południowej Afryki.

Produkt Johnson&Johnson jest pierwszym, który wymaga podania jedynie jednej dawki szczepionki, a jej siłę ochronną ocenia się na 70 procent. Jak zaznaczył w rozmowie z PAP prof. Wiesław Deptuła, immunolog, to nie jest mało. Dodał, że co roku zmieniana szczepionka przeciw grypie ma jest skuteczna w 65 procentach, a i tak chroni nasze zdrowie i życie.

