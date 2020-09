Naukowcy: Trzeba stworzyć skuteczniejszą szczepionkę przeciwko grypie

Obecnie zespół kierowany przez naukowców z Washington University School of Medicine w St. Louis opracował podejście do oceny, czy szczepionka aktywuje rodzaj komórek odpornościowych potrzebnych do długotrwałej odporności na nowe szczepy grypy. Korzystając z tej techniki, naukowcy wykazali, że szczepionka przeciw grypie jest zdolna do wywoływania przeciwciał, które chronią przed szeroką gamą wirusów grypy, przynajmniej u niektórych osób. Odkrycia, opublikowane 31 sierpnia w czasopiśmie Nature, mogą pomóc w opracowaniu ulepszonej szczepionki przeciw grypie, która zapewni ochronę nie tylko przed starymi wirusami grypy, ale także przed nowymi.

„Każdego roku około połowa dorosłej populacji USA zostaje zaszczepiona przeciwko grypie” – powiedział starszy autor dr Ali Ellebedy, adiunkt patologii i immunologii na Washington University. „Jest to konieczne dla zdrowia publicznego, ale jest również niezwykle kosztowne i nieefektywne. Potrzebujemy jednorazowego szczepienia przeciw grypie, ale jeszcze go nie ma. Wszystko, co pomoże nam zrozumieć, jak rozwija się odporność w kontekście wcześniejszych ekspozycji, być ważnym, gdy staramy się stworzyć lepszą szczepionkę”.

Kluczem do długotrwałej odporności są węzły chłonne, maleńkie narządy układu odpornościowego rozmieszczone w całym ciele. Łatwe do przeoczenia u zdrowych ludzi, węzły chłonne stają się obrzęknięte i wrażliwe podczas infekcji, ponieważ komórki odpornościowe intensywnie oddziałują i rozmnażają się w nich.

Za pierwszym razem, gdy dana osoba jest narażona na działanie wirusa – poprzez infekcję lub szczepienie – komórki odpornościowe wychwytują wirusa i przenoszą go do najbliższego węzła chłonnego. Tam wirus jest prezentowany tak zwanym naiwnym komórkom B, powodując ich dojrzewanie i rozpoczęcie produkcji przeciwciał do walki z infekcją. Gdy wirus zostanie skutecznie rozgromiony, większość komórek odpornościowych biorących udział w walce obumiera, ale kilka z nich nadal krąży we krwi jako komórki B pamięci o długiej żywotności.

Za drugim razem, gdy dana osoba jest wystawiona na działanie wirusa, komórki pamięci B szybko się reaktywują i ponownie zaczynają wytwarzać przeciwciała, omijając naiwne komórki B. Ta szybka reakcja szybko zapewnia ochronę osobom, które zostały ponownie zakażone dokładnie tym samym szczepem wirusa, ale nie jest to idealne rozwiązanie dla osób, które otrzymały szczepionkę opracowaną w celu zbudowania odporności na nieco inny szczep, jak w przypadku corocznej szczepionki przeciw grypie.

Aby uzyskać wieloletnią odporność na nowe szczepy, szczepy grypy ze szczepionki muszą zostać przeniesione do węzłów chłonnych, gdzie można je wykorzystać do trenowania nowego zestawu naiwnych limfocytów B i indukowania specjalnie dostosowanych komórek B pamięci długowiecznych. rozpoznawać wyjątkowe cechy szczepów szczepionkowych.

