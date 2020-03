Immunolog radzi, jak czyścić kubki wielokrotnego użytku

Nowy koronawirus, wywołujący chorobę COVID-19 nadal rozprzestrzenia się na świecie. Wśród środków ostrożności, jakie podejmujemy, by nie narażać się na zakażenie, nasze wątpliwości budzą plastikowe naczynia. Najczęściej idąc na siłownię używamy butelek na wodę, zaś plastikowe kubki do kawy nie raz towarzyszą nam podczas spaceru. Czy przenoszą one niebezpieczne bakterie? Jak je myć i dezynfekować?

Zasady mycia plastikowych naczyń

Dr Heather Moday radzi, by plastikowe butelki na wodę wielokrotnego użytku myć codziennie po każdym użyciu. Jeśli pójdziemy np. na siłownię i napełnimy je kilka razy z rzędu – nie ma większego problemu, jednak po powrocie do domu należy umyć butelkę i pozwolić jej wyschnąć. Plastikowe kubki zazwyczaj można myć w zmywarkach. Przy braku zmywarki należy użyć gorącej wody, detergentu i szczotki do butelek. Jeśli butelka nie była myta jakiś czas, warto wykorzystać silniejszy detergent.

W przeciwieństwie do naczyń, które często pozostają w zaciszu własnego domu, butelki z wodą i kubki wielokrotnego użytku podróżują z nami w środkach transportu publicznego, windach i innych gęsto zaludnionych obszarach. Innymi słowy, mają duży kontakt z zarazkami. „Bakterie i wirusy mogą gromadzić się na zewnątrz, na wierzchach i na ustnikach butelek z wodą – powiedziała Moday – A ponieważ niektóre koronawirusy mogą przetrwać na twardych powierzchniach nawet przez dziewięć dni, konieczne jest ich codzienne mycie”. Lekarka podkreśliła, że tak długo, jak codziennie czyścimy je detergentem, kubki i butelki powinny być wolne od bakterii.

Zdrowie ważniejsze od ekologii

Z realnego zagrożenia koronawirusem zdają sobie sprawę również wielkie koncerny przemysłowe. Niedawno sieć kawiarni Starbucks, w specjalnym komunikacie poinformowała, że w ramach podwyższonej higieny nie będzie napełniać napojami kubków, które przyniesiemy ze sobą. Sieć nie ma bowiem pewności co do poziomu ich higieny i nie chce narażać swoich pracowników. Mimo że kubki jednorazowe to nie do końca ekologiczne rozwiązanie, na czas pandemii jest ono zupełnie zrozumiałe.

