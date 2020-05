„Kwarantanna zmęczenia” dopadła nas na dobre. Jak sobie z nią poradzić?

Minęły ponad 2 miesiące, odkąd izolacja społeczna stała się normą w większości krajów z powodu pandemii COVID-19. Chociaż mówi się o stopniowym ponownym otwarciu w niektórych obszarach, nadal możemy być ponad rok od powrotu do normalnego życia.

„Wiele osób odczuwa zmęczenie pod koniec dnia” – powiedziała dr Mary Fristad, psycholog z Ohio State University Wexner Medical Center. „Jest tak z wielu powodów. Po pierwsze, wszyscy doświadczamy zmian w naszym życiu. Wiele osób jest bardzo niespokojnych, szczególnie jeśli mają trudności finansowe. Dodatkowe wymagania związane z pracą z domu, a także zapewnienie edukacji swoim dzieciom, składają się na wyczerpujący harmonogram dnia dla wielu osób” – wyjaśnia dr Fristad.

Problemy podczas kwarantanny

Chociaż istnieją pewne podobieństwa w sposobie, w jaki ludzie reagują na pandemię, indywidualne reakcje mogą się różnić. Na przykład wiele osób pracujących przy komputerze przy domu zgłasza zmęczenie oczu. Nawet osoby, które nie identyfikowałyby się jako ekstrawertycy, narzekają, że nie mają okazji fizycznie przebywać z przyjaciółmi, rodziną i współpracownikami. Podczas gdy rozmowy telefoniczne i czaty wideo są bardzo potrzebnym kanałem społecznościowym, te pozornie ograniczone interakcje towarzyskie nie wypełniają całkowicie pustki dla wielu osób.

Potrzeba stymulacji

Dr Jessy Warner-Cohen, starszy psycholog z Northwell Health in Lake Success dodaje, że pandemia utrudnia ludziom osiągnięcie optymalnego poziomu stymulacji. Warner-Cohen wskazał na prawo Yerkesa-Dodsona, które mówi, że ludzie potrzebują określonego poziomu stymulacji, aby być najbardziej wydajnym. Niedostateczna stymulacja powoduje obniżenie motywacji, podczas gdy nadmierna stymulacja może powodować brak koncentracji.

Panuje dziś nadmierna stymulacja z powodu ciągłego napływu informacji i niepewności co do tego, co będzie z tych informacji. Jednak istnieje również zmęczenie związane z brakiem stymulacji. Brak zmian w otoczeniu i brak interakcji z innymi jest trudny. Ludzie są zarówno w stanie zaniżonej, jak i nadmiernej stymulacji, co może mieć negatywny wpływ na nastrój.

Warto zadbać o siebie i innych

Ponieważ codzienne życie jest zakłócone, większość ekspertów sugeruje tworzenie nowych procedur. Dr Fristad sugeruje trzymanie się swojej rutyny lub harmonogramu, nawet jeśli nie będzie tak sztywny jak „przedpandemiczna” norma. Wiele osób nie ćwiczy, więc bardzo łatwo jest przejść do siedzącego trybu życia. Aby temu przeciwdziałać, warto przejść na wirtualne ćwiczenia, szeroko dostępne w Internecie. Ważne jest, aby pamiętać, że wytyczne dotyczące dystansu społecznego dają nam nowe możliwości kreatywności, pracy i spotkania się jako rodzina, każdego dnia razem.

