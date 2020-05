Jesteś zestresowany? Posprzątaj mieszkanie! Proste sposoby radzenia sobie z nerwami

Każdy inaczej radzi sobie ze stresem, lękiem i traumą. Ale analizując poprzednie zbiorowe traumy, np. po atakach z 11 września, badacze z Binghamton University zidentyfikowali trzy strategie radzenia sobie ze stresem, które mogą być korzystne dla prawie każdego. Zobaczmy, jak możemy je wykorzystać, aby zachować odporność na stres związany z COVID-19.

1. Kontrola

Bez wątpienia ta pandemia sprawiła, że ​​wielu z nas zmagało się z brakiem kontroli. Ale w świecie, w którym wszystko na zewnątrz jest chaosem, wciąż możemy wybrać sposób, w jaki reagujemy i działamy. Można uporządkować swój dom, spróbować nowego hobby lub skupić się na dbaniu o swoje zdrowie. Jak wynika z tych badań, cokolwiek możesz zrobić, aby wzmocnić siebie, nigdy nie jest złym pomysłem.

2. Spójność

Spójność polega na tym, że musimy zrozumieć świat i znaleźć sens w trudnych rzeczach. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego jest to, co badanie opisuje jako „radzenie sobie z akceptacją”. Wracając do idei kontrolowania tego, co możesz, spójność polega na akceptowaniu tego, czego nie możesz. Praktyki takie jak medytacja i uważność, które pozwalają nam cofnąć się od natrętnych myśli i spojrzeć na nie bardziej obiektywnie, mogą pomóc.

3. Łączność

I wreszcie, bardzo ważne jest, aby szukać wsparcia i połączenia, gdy nadchodzą ciężkie czasy. Chociaż niekoniecznie musimy „być” fizycznie dla wszystkich naszych przyjaciół i rodziny, istnieje wiele sposobów, w których możemy polegać na sobie nawzajem za pomocą nowoczesnych technologii. Możesz także połączyć spójność i poczucie połączenia, praktykując na przykład medytację życzliwości.

Kilka innych uspokajających praktyk, które według ekspertów mogą wytrzymać ciężkie czasy, to kontrola oddychania, praktyka wdzięczności i regularne ćwiczenia. Zrównoważona dieta i uzupełnienie jej suplementami pomagającymi radzić sobie ze stresem, może być również korzystne.