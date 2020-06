Koronawirus będzie mutować. Co to dla nas oznacza?

Gdy koronawirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się na całym świecie, wciąż pojawiają się prognozy, że wirus zmutuje i stanie się jeszcze groźniejszym zagrożeniem dla ludzkości. „Mutacja. Słowo to naturalnie budzi obawy przed niespodziewanymi i dziwnymi zmianami” – napisali naukowcy w raporcie opublikowanym w Nature Microbiology pod koniec lutego.

Czy zmutowany wirus jest groźny?

Mutacje niekoniecznie są złe. Każdy wirus mutuje; jest to część cyklu życia wirusa. Te zmiany nie zawsze są wielkim problemem. W niektórych przypadkach mutacje te mogą faktycznie prowadzić do osłabienia wirusa. Zazwyczaj jednak zmiany są tak niewielkie, że nie ma zauważalnej różnicy w przenoszeniu choroby i wskaźnikach śmiertelności.

Koronawirus mutuje, ale bardzo powoli

Nowy koronawirus to wirus RNA: zbiór materiału genetycznego w białku. Gdy wirus RNA kontaktuje się z gospodarzem, zaczyna tworzyć własne kopie, które mogą zarazić inne komórki. Wirusy RNA, takie jak grypa i odra, są bardziej podatne na zmiany i mutacje niż wirusy DNA, takie jak opryszczka, ospa i wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). „W świecie wirusów RNA zmiana jest normą. Wiemy, że wirusy RNA często się zmieniają. To ich natura” – powiedział dr Mark Schleiss, specjalista chorób zakaźnych u dzieci i badacz z Institute for Molecular Virology na University of Minnesota.

SARS-CoV-2 nie jest wyjątkiem i już od kilku miesięcy mutuje, jednak w bardzo wolnym tempie. A kiedy mutuje, nowe kopie nie są daleko od oryginalnego wirusa. „Sekwencje oryginalnych izolatów z Chin są bardzo zbliżone do wirusów krążących w USA”, powiedział dr John Rose, starszy naukowiec w oddziale patologii w Yale Medicine, który pomaga rozwijać szczepionkę na COVID-19. Mutacje wirusów nie wydają się być bardziej zakaźne lub śmiertelne niż oryginalny szczep, który pojawił się w Wuhan w Chinach pod koniec grudnia. Chociaż istnieje bardzo mała szansa, że ​​wirus może mutować, aby być bardziej agresywnym, wirusy RNA częściej mutują w słabszą wersję. „Najczęstszą rzeczą jest pojawienie się mutacji i szybkie wymarcie wirusa” – powiedział dr Benjamin Neuman, kierownik wydziału biologii na Texas A&M University-Texarkana.