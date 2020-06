25 procent ludzi wierzy w niesprawdzone teorie spiskowe dotyczące COVID-19

Ankieta internetowa przeprowadzona wśród około 2500 osób w Anglii, opublikowana przez Cambridge University Press wykazała, że ​​chociaż połowa osób nie wierzyła w „teorie spiskowe” o koronawirusie, około 25 procent wykazywało „bardzo wysoki poziom” poparcia dla tych pomysłów.

„Przekonania spiskowe łączą się z innymi formami nieufności i są związane z mniejszym przestrzeganiem wytycznych rządowych i większą niechęcią do podejmowania przyszłych testów i leczenia” – podsumowali naukowcy z University of Oxford. Ale tak się stanie, gdy połączmy niepewność, strach, kryzys ekonomiczny, czy też kampanie dezinformacyjne zagranicznych rządów, które chcą siać zamieszanie. Jednym z dużych źródeł informacji był 26-minutowy film „Plandemic”. Po raz pierwszy został opublikowany w mediach społecznościowych 4 maja 2020 r. i stał się internetowym viralem. Wystąpiła w nim wirusolog Judy Mikovits, która była wielokrotnie oskarżana o tworzenie spisku przeciwko szczepionkom.

Koronawirus nie jest kolejną grypą

Dr Anthony Fauci, główny ekspert chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych, nazwał niedawno koronawirusa swoim „najgorszym koszmarem”, ponieważ jest wysoce zaraźliwy i może powodować zachorowania lub nawet śmierć wielu osób. Niektórzy ludzie mogą w to nie wierzyć, ponieważ podjęto znaczne wysiłki w celu zlekceważenia słów Fauciego, argumentując, że COVID-19 jest po prostu nową grypą. „Ponieważ pandemia rozpoczęła się na całym świecie, wielu pacjentów twierdziło, że COVID-19 nie powinien ich martwić, ponieważ jest to kolejna grypa. Prawdą jest, że objawy COVID-19 i grypy mogą być podobne, z gorączką, kaszlem i dusznością. Ale COVID-19 to zdecydowanie nie tylko kolejna grypa” – powiedziała Dr Mike Sevilla, praktykujący lekarz rodzinny w Salem, Ohio.

Dlatego eksperci zachęcają ludzi do słuchania medycznie wiarygodnych osób, posiadających wiedzę i doświadczenie, zamiast podążać za pomysłami i niesprawdzonymi teoriami z mediów społecznościowych. Specjaliści sugerują obecnie proste praktyki, aby uchronić siebie i innych przed COVID-19: nosić maskę, myć dłonie, dezynfekować powierzchnie. Jeśli czujesz się chory, skorzystaj z pomocy medycznej i postępuj zgodnie z wytycznymi lekarzy.