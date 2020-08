Czy ochraniacze na szyję dla biegaczy są skuteczniejsze niż maski? Obalamy mity na temat masek

Istnieją liczne dowody wskazujące, że przez noszenie maski możemy chronić siebie i inne osoby oraz pomóc spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ostatnie badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że nakłonienie całej populacji do noszenia masek może wystarczyć do spowolnienia wirusa bez uciekania się do kwarantanny. Jednak wokół tematu nadal krąży wiele mitów.

1. Noszenie maski nie pogorszy infekcji koronawirusem

Mit: Jeśli mam wirusa, noszenie maski ponownie naraża mnie na cząsteczki wirusa, które wydycham.

Fakt: Badania wykazały, że nie możesz się ponownie zarazić, jeśli masz już wirusa i niemożliwe jest, aby w jakiś sposób „reaktywował się” w twoim organizmie. Coraz więcej dowodów sugeruje, że gdy organizm uzyska odpowiedź immunologiczną na COVID-19, przez pewien czas będzie chroniony przed ponowną infekcją.

2. Maski nie obniżają poziomu tlenu

Mit: Nie mogę oddychać w masce. Noszenie takiego może być niebezpieczne, ponieważ ogranicza poziom tlenu.

Fakt: wykazano, że maski są bezpieczne, dlatego były już intensywnie używane przez personel medyczny jeszcze przed pandemią. Powszechna plotka, że obniżają poziom nasycenia krwi tlenem, została obalona przez wielu lekarzy. Pomocne mogą być strategie, takie jak prawidłowe dopasowanie maski i wybór odpowiedniego rodzaju maski. Niektóre typy szczelnych półmasek o jakości przemysłowej mogą wpływać na poziom poboru tlenu, zwłaszcza gdy są noszone przez dłuższy czas, ale najpopularniejsze typy masek ochronnych, takie jak maski chirurgiczne i maski z tkaniny nie są szkodliwe.

3. Powinieneś nosić maskę, nawet jeśli nie masz objawów

Mit: Jeśli czuję się dobrze i nie mam kaszlu ani gorączki, nie muszę nosić maski.

Fakt: Badania wykazały, że nawet osoby, które wykazują oznaki choroby, mogą zarażać, zanim się one pojawią. Może to być szczególnie ważne dla młodych ludzi, ponieważ szkoły są ponownie otwierane tej jesieni. Badania pokazują, że dzieci są bardziej podatne na rozprzestrzenianie wirusa bez objawów niż dorośli. Dlatego szczególnie ważne jest posiadanie spójnych i kompleksowych zasad noszenia masek, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, gdy ludzie wracają do życia publicznego.

4. Ochraniacze na szyję nie chronią tak dobrze, jak maski

Mit: Badania wykazały, że ocieplacze na szyję i polary, których używają biegacze, są gorsze pod względem ryzyka koronawirusa niż brak maski.

Fakt: Wyniki zostały wyrwane z kontekstu, ponieważ badanie nie dotyczyło skuteczności masek. W rzeczywistości naukowcy badali, jak zmierzyć skuteczność innych ochraniaczy. Jest to kluczowe rozróżnienie, ponieważ, jak zauważają sami badacze, wyniki nie miały na celu porównać obu sposobów ochrony. To prawda, że niektóre maski mogą być bardziej skuteczne niż inne, ale potrzeba więcej badań, aby zrozumieć, w jaki sposób ochraniacze na szyję sprawdzają się pod względem skuteczności.