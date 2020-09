Koronawirus. Powstał lek przeciwko SARS-CoV-2. Pierwsze testy na ludziach już w 2021 roku?

Zgodnie z nowym raportem naukowcy wyizolowali „najmniejszą biologiczną cząsteczkę”, która „całkowicie i dokładnie neutralizuje” SARS-CoV-2, który powoduje nowego koronawirusa.

Nowy lek na COVID-19: leczy i zapobiega

Przeciwciało, które jest 10 razy mniejsze niż pełnowymiarowe przeciwciało, zostało użyte do stworzenia leku o nazwie Ab8, co do którego naukowcy mają nadzieję, że będzie w stanie zapobiegać wirusowi i go leczyć. Badacze poinformowali, że jak dotąd lek okazał się „wysoce skuteczny w zapobieganiu i leczeniu zakażeń SARS-CoV-2” u myszy i chomików. Lek wykazał również oznaki, że nie będzie miał negatywnych skutków ubocznych u ludzi, ponieważ nie wiąże się z ludzkimi komórkami, jak stwierdzili naukowcy.

– Ab8 ma potencjał nie tylko jako terapia COVID-19, ale może być również stosowany do zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2 – powiedział współautor John Mellors, szef Wydziału Chorób Zakaźnych w Pittsburgh i UPMC. Xianglei Liu jest również współautorem badania.

– Przeciwciała o większych rozmiarach działały przeciwko innym chorobom zakaźnym i były dobrze tolerowane, co daje nam nadzieję, że może to być skuteczna forma leczenia pacjentów z COVID-19 i ochrona tych, którzy nigdy nie mieli infekcji i nie są na nią odporni – dodał dr Mellors.

Nietypowa forma leku przeciw SARS-CoV-2

Warto zauważyć, że naukowcy stwierdzili, że „myślą nieszablonowo” o tym, w jaki sposób można podawać lek. W raporcie zasugerowano, że możliwe są alternatywne drogi podania, w tym inhalacja lub plaster z mikroskopijnymi igiełkami.

„Niewielki rozmiar może pozwolić na podanie go jako leku wziewnego lub śródskórnie, a nie dożylnie przez kroplówkę, jak większość przeciwciał monoklonalnych opracowywanych obecnie” – czytamy w raporcie.

Podczas początkowych testów, nawet przy najniższej dawce, Ab8 zmniejszyło 10-krotnie ilość zakaźnego wirusa u myszy w porównaniu do tych, które nie były leczone.

– Pandemia COVID-19 jest globalnym wyzwaniem stojącym przed ludzkością, ale nauki biomedyczne i ludzka pomysłowość prawdopodobnie ją pokonają – powiedział dr Mellors, który również piastuje opiekę nad katedrą ds. globalnej eliminacji HIV i AIDS w UPMC. – Mamy nadzieję, że odkryte przez nas przeciwciała przyczynią się do tego triumfu.

