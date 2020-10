Jakie są różnice między COVID-19 a grypą żołądkową?

W czasach przed pandemią nagłe bieganie do łazienki z powodu biegunki lub wymiotów byłoby wskazówką, że możesz mieć zatrucie pokarmowe lub grypę żołądkową. Ale biorąc pod uwagę, że COVID-19 może powodować różne objawy żołądkowe, ustalenie, z czym masz do czynienia i co masz dalej zrobić, może być trudne.

Grypa żołądkowa to nie „zwykła” grypa

Należy pamiętać, że grypa żołądkowa to nie to samo, co grypa, która jest odpowiedzialna za typowe „objawy grypy”, jakie znamy: gorączkę, bóle mięśni, ból gardła i nudności. Jest to termin zwykle używany w odniesieniu do zapalenia żołądka i jelit, jak podaje Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Istnieją różne przyczyny grypy żołądkowej, ale jedną z najczęstszych jest norowirus, który może wywołać poważny stan chorobowy między 12. a 48. godziną po ekspozycji.

Norowirus a koronawirus

Chociaż norowirus i nowy koronawirus odpowiedzialny za COVID-19 mogą powodować podobne objawy, często rozprzestrzeniają się inaczej. Na przykład, możesz zakazić się norowirusem po kontakcie z cząsteczkami stolca lub wymiocin osoby zakażonej, wdychaniu aerozoli wymiocin lub spożyciu skażonej żywności lub wody. U większości ludzi dochodzi do COVID-19 poprzez wdychanie kropelek z dróg oddechowych zakażonej osoby, z którą mieli bliski kontakt.

Jak więc odróżnić przypadek zakażenia koronawirusem od grypy żołądkowej? Objawy mogą się nakładać, ale istnieją też pewne różnice.

Grypa żołądkowa – objawy

Objawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od przyczyny grypy żołądkowej. CDC podaje, że możesz doświadczyć następujących objawów:

Biegunka

Wymioty

Nudności

Ból brzucha

Gorączka

Ból głowy.

Zwykle pacjenci zaczynają czuć się lepiej w ciągu jednego do trzech dni.

COVID-19 – objawy

Według CDC istnieją pewne główne objawy COVID-19, ale nie są to wszystkie objawy. Wiele osób, które zaraziły się koronawirusem, choruje przez około dwa tygodnie. Najczęstsze objawy to:

Gorączka lub dreszcze

Kaszel

Zadyszka lub trudności w oddychaniu

Zmęczenie

Bóle mięśni lub ciała

Ból głowy

Nagła utrata smaku lub węchu

Ból gardła

Katar

Nudności lub wymioty

Biegunka.

Grypa żołądkowa czy COVID-19 – jak odróżnić?

Niestety, nie jest to łatwe do ustalenia nawet dla lekarzy. Prawdopodobnie nie da się odróżnić COVID-19 od innych chorób wirusowych w czasie pandemii tylko na podstawie objawów klinicznych.

Problem polega na tym, że niektórzy ludzie z COVID-19 mają po prostu objawy żołądkowo-jelitowe. Biegunka jest jednym z najczęstszych objawów, jakie obserwujemy. Czasami pacjenci nie doświadczają objawów ze strony układu oddechowego.

Jedno z badań wykazało, że na 117 osób z potwierdzonym przypadkiem COVID-19 doświadczającym objawów ze strony przewodu pokarmowego, około 20% doświadczyło biegunki jako pierwszego objawu, która trwała od jednego do 14 dni. W tym samym czasie gorączkę stwierdzono u 62,4% pacjentów z objawami ze strony przewodu pokarmowego.

Jednak jest jeden główny znak, że możesz mieć do czynienia z koronawirusem zamiast grypy żołądkowej: nagła utrata smaku lub węchu. Ten objaw może wystąpić przy każdej chorobie wirusowej, ale wydaje się być znacznie częstszy w przypadku COVID-19. To w połączeniu z innymi objawami, które zwykle nie występują w przypadku grypy żołądkowej – takimi jak suchy kaszel, ból gardła lub katar – może oznaczać, że masz do czynienia z koronawirusem.

Typowy przypadek grypy żołądkowej jest również krótkotrwały – według CDC większość ludzi poczuje się lepiej w ciągu trzech dni.

Co należy zrobić w przypadku wystąpienia objawów grypy żołądkowej lub COVID-19?

Biorąc pod uwagę, jak powszechny i wysoce zaraźliwy jest COVID-19, dobrze jest założyć, że możesz mieć przypadek koronawirusa i odpowiednio postępować. Izoluj się w domu, zadzwoń do lekarza, który może skierować cię na badanie i noś maseczkę, jeśli musisz mieć bezpośredni kontakt z innymi osobami.

Podobnie jak COVID-19, nie ma specyficznego leczenia norowirusa. Ponieważ zarówno grypa żołądkowa, jak i objawy żołądkowo-jelitowe COVID-19 mogą prowadzić do odwodnienia z powodu biegunki, ważne jest, aby pić dużo płynów, dopóki nie poczujesz się lepiej. Dużo odpoczywaj, w razie potrzeby stosuj leki obniżające gorączkę i jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem, jeśli objawy zaczną się nasilać.

Kiedy poczujesz się lepiej, dobrym pomysłem jest spożywanie niezbyt mocno doprawionych potraw (takich, jak zupy czy owsianka) i powolny powrót do normalnej diety – w przeciwnym razie istnieje ryzyko ponownego podrażnienia żołądka.

