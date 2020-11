Niedzielski obiecuje chorym na COVID-19 darmowe pulsoksymetry. Jest jedno „ale”

Tematem nowej konferencji Adama Niedzielskiego i krajowej konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej dr hab. n. med. Agnieszki Mastalerz-Migas było wsparcie lekarzy POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) w walce z pandemią koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia chce zdalnie monitorować stan zdrowia pacjentów w ramach programu Domowa Opieka Medyczna.

Pulsoksymetry dla chorych na COVID-19

Program Domowa Opieka Medyczna opiera się głównie na działaniu aplikacji PulsoCare, która gromadzi dane zdrowotne pacjentów w domowej izolacji. Każdemu choremu, który uzyskał dodatni wynik na COVID-19 przysługiwać ma darmowy pulsoksymetr. Jest to urządzenie do domowego pomiaru saturacji krwi. Jednak nie każdy otrzyma je na żądanie – o zasadności przyznania urządzenia ma decydować ostatecznie lekarz POZ. Pacjent będzie sam dokonywał pomiarów stanu zdrowia z użyciem pulsoksymetru i aplikacji PulsoCare. Urządzenie zostanie dostarczone do domu chorego.

„Stawiamy sobie cel, aby pulsoksymetr był dostępny dla każdego. Zachęcamy do jego stosowania, bo umożliwia to wychwycenie odpowiedniego momentu leczenia i hospitalizacji” – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

twitterCzytaj też:

Koncentratory tlenu niebezpieczne w rękach zwykłego Polaka. Jednak ze sklepów znikają masowo