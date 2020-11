Aplikacja PulsoCare ułatwi opiekę nad chorymi na COVID-19. Oto, jak jej używać

Aplikacja PulsoCare to jeden z elementów programu Domowej Opieki Medycznej, wdrożonego po to, by pomóc znaczącej liczbie chorych na COVID-19, którzy nie wymagają hospitalizacji. Program ma na celu zdalne i ciągłe monitorowanie stanu zdrowia tych pacjentów i wykorzystuje jako narzędzie diagnostyczne pulsoksymetr. Aplikacja PulsoCare służy natomiast do przekazywania i monitoringu danych.

Aplikacja PulsoCare: dla kogo jest przeznaczona?

Aplikacja PulsoCare jest przeznaczona dla wszystkich chorych na COVID-19, którzy leczą się w domu. W ramach Domowej Opieki Medycznej podzielono pacjentów na dwie grupy wiekowe – do i powyżej 55. roku życia. Pacjenci zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2, którzy ukończyli 55 lat są włączani do programu automatycznie – na podstawie pozytywnego wyniku testu na COVID-19 i otrzymują pulsoksymetr pocztą. Z kolei pacjenci, którzy mają mniej niż 55 lat, mogą wykorzystać jedną z dwóch ścieżek: wypełnić formularz PulsoCare na stronie Ministerstwa Zdrowia lub zapytać o kwalifikację do programu swojego lekarza POZ.

Pacjenci sami mają kontrolować swój stan zdrowia, dokonując pomiarów saturacji i tętna za pomocą pulsoksymetru i aplikacji PulsoCare. Monitoring parametrów będzie przeprowadzany w sposób ciągły przez specjalne Centrum Kontaktu, powołane przez Ministerstwo Zdrowia.

Pulsoksymetr: jak pomaga osobom chorym na COVID-19?

Aplikacja PulsoCare: obsługa krok po kroku

Instalacja aplikacji PulsoCare

Aplikację pobiera się tak, jak każdą inną – za sklepów Google Play (dla systemu Android) i Apple Store (dla systemu iOS). Każdy pacjent zgłoszony przez lekarza do programu otrzyma specjalny SMS z linkiem do właściwego swojemu telefonowi sklepu oraz ze specjalnym, indywidualnym kodem, umożliwiającym zalogowanie do PulsoCare.

Logowanie do aplikacji PulsoCare

Podczas logowania do aplikacji należy podać numer telefonu, który wcześniej przekazało się swojemu lekarzowi oraz kod z SMS-a, a następnie zaakceptować zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Połączenie aplikacji PulsoCare z pulsoksymetrem

Aplikacja łączy się z pulsoksymetrem poprzez Bluetooth i w czytelny sposób wskaże ci, jak to zrobić – należy przejść do ustawień Bluetooth i dam dodać nowe urządzenie. W aplikacji pojawi się ekran z informacją o powodzeniu tej akcji.

Wykonywanie pomiarów za pośrednictwem aplikacji PulsoCare

Gdy już się zalogujesz i połączysz telefon z pulsoksymetrem za pośrednictwem Bluetooth, aplikacja będzie gotowa do pracy. Aby wykonać pomiar, wciśnij duży przycisk START, ktory zobaczysz na samym środku ekranu. W kolejnym roku aplikacja PulsoCare poinformuje, jak wykonać pomiar – najpierw należy przyłożyć palec do czujnika pulsoksymetru. Pomiar trwa około 60 sekund, więc przez ten czas nie można przerywać połączenia z urządzeniem. O rozpoczęciu pomiaru i czasie pozostałym do jego zakończenia aplikacja również poinformuje.

Odczytywanie wyników pomiarów wykonanych za pośrednictwem aplikacji PulsoCare

Po wykonaniu pomiaru aplikacja poprosi cię o podanie dodatkowych danych: twojej temperatury, ilości oddechów wykonywanych w czasie minuty oraz ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Co więcej, może zaistnieć konieczność podania dodatkowych danych uzupełniających, jeśli tak zadecydował lekarz. Tymi danymi mogą być np. informacje o tym, czy ma się kaszel, duszności, czy straciłeś węch, smak.

Podsumowanie danych uzyskanych poprzez aplikację PulsoCare

Ostatni etap to podsumowanie wszystkich wcześniej zebranych danych, pobranych z pulsoksymetru oraz podanych przez pacjenta. Na tym etapie można już wysłać wyniki lub powtórzyć pomiar, jeśli okaże się, że któraś z danych jest błędna. Po wysłaniu wyników otrzymasz komunikat z potwierdzeniem. Gdy klikniesz „zrozumiałem”, wrócisz do ekranu początkowego i będzie mógł dokonywać kolejnych pomiarów.

