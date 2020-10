Pulsoksymetr: jak pomaga osobom chorym na COVID-19?

Pulsoksymetr może być urządzeniem stacjonarnym lub przenośnym. Te pierwsze są wykorzystywane w szpitalach, ich obsługa wymaga fachowej wiedzy. Jednak pulsoksymetry w formie mobilnej – zakładane na nadgarstek lub na palec – mogą być z powodzeniem używane przez każdego w domu.

Pulsoksymetr: co bada i jak działa?

Pulsoksymetr to sprzęt, za pomocą którego mierzy się saturację (SpO 2 ), czyli poziom wysycenia krwi tlenem. Urządzenia te umożliwiają również zbadanie u siebie poziomu tętna. Jednak to ze względu na mierzenie poziomu saturacji pulsoksymetry stały się w ostatnich dniach i miesiącach bardzo popularne. Mogą bowiem przydać się osobom chorym na COVID-19, które przebywają w domu.

Pulsoksymetr a COVID-19

U zdrowej osoby norma saturacji wynosi około 95-99 procent. Jeśli jej wartość będzie niższa, w przypadku COVID-19 może to być wskazaniem do hospitalizacji. W pierwszej fazie choroby saturacja zazwyczaj nie spada jednak poniżej wspomnianej normy. Dlatego, gdy tak się stanie, oznacza to, że choroba weszła w drugi – groźniejszy etap i należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Jak używać pulsoksymetru?

Uzytkowanie pulsoksymetru jest bardzo łatwe – wystarczy nałożyć go na palec lub nadgarstek (w zależności od rodzaju urządzenia), a on zmierzy saturację w kilka sekund. Sprzęt trzeba nakładać na palec suchy, czysty, bez plastrów, opatrunków. Istnieją też specjalne pulsoksymetry dla dzieci, a także dla niemowląt – zakładane najczęściej na stópkę.

