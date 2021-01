4 rzeczy, które możesz zrobić, aby poprawić swoją odpowiedź immunologiczną na szczepionkę COVID19

Jeszcze niedawno na łamach naszego serwisu ostrzegaliśmy, by przed i po szczepieniu na COVID-19 nie spożywać alkoholu, co spotkało się z różnym odbiorem. Według ekspertów z Wielkiej Brytanii, Rosji i Stanów Zjednoczonych alkohol ma osłabiać funkcjonowanie układu odpornościowego i uniemożliwiać człowiekowi uzyskanie odpowiedniej immunogenności po otrzymaniu dawki szczepionki. Badanie naukowe dotyczące spożycia alkoholu i szczepień wykazało, że alkohol może powodować zapalenie jelit i może zmieniać skład mikrobiomu, potencjalnie uszkadzając mikroorganizmy utrzymujące zdrowie układu odpornościowego. Intensywne spożywanie alkoholu wiąże się również z kilkoma innymi problemami zdrowotnymi, w tym zwiększonym ryzykiem chorób serca, raka i chorób wątroby. Wszystko to i wiele więcej wskazuje na to, że najlepiej jest zachować zdrowe nawyki przed i po podaniu szczepionki.

Jak poprawić swoją odpowiedź immunologiczną na szczepionkę COVID-19

Trzymaj się z dala od alkoholu i palenia: należy unikać spożywania alkoholu, palenia lub innych niezdrowych praktyk, aby uzyskać maksymalne korzyści ze szczepionki. Osoby, które otrzymały szczepionkę, muszą zapewnić sobie zdrowy tryb życia i unikać upijania się w okresie szczepienia.

Wyśpij się. Innym sposobem na upewnienie się, że układ odpornościowy jest w doskonałej kondycji, aby jak najlepiej wykorzystać szczepionkę COVID, jest sen. Badanie opublikowane w International Journal of Behavioral Medicine mówi, że ci, którzy nie spali więcej niż pięć godzin dziennie przed szczepieniem przeciw grypie, sprawili, że szczepionka była tylko w połowie tak skuteczna, jak ci, którzy spali wystarczająco dużo.

Ćwicz regularnie: aktywność fizyczna i ćwiczenia to kolejny sposób na zapewnienie zdrowia ciała. Utrzymanie sprawności fizycznej i zdrowej wagi może pomóc zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych, co może zwiększyć podatność na jakiekolwiek komplikacje.

Jedz dobrze, jedz zdrowo: podczas gdy żadna żywność nie zapewnia natychmiastowego wzmocnienia odporności, zdrowa dieta może pomóc w zbudowaniu zdrowego układu odpornościowego. Określone pokarmy, zwłaszcza probiotyki, mogą odgrywać ważną rolę w utrzymaniu zdrowia. Upewnij się, że masz dużo warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych, jogurtów i sfermentowanej żywności, aby twoje ciało było odżywione.

