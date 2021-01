Po wyzdrowieniu z COVID-19 zapadły jej się płuca. 38-latka trafiła do szpitala

Przypadki zapadnięcia się płuc z powodu koronawirusa zdarzają się rzadko, głównie u osób hospitalizowanych. Na 6500 pacjentów z COVID-19 w Wielkiej Brytanii około 1% doświadczyło odmy opłucnowej. Teraz sytuacja taka spotkała 38-letnią kobietę z Holandii po całkowitym wyleczeniu się z COVID-19 w domu.

Zapadły jej się płuca po COVID-19

Kobieta trafiła na izbę przyjęć po tym, jak zaczęła odczuwać duszności i ostry ból w klatce piersiowej. Objawy zaczęły się nagle i nasilały z czasem. Pięć tygodni wcześniej przeszła COVID-19, lecząc się w domu w domu za pomocą paracetamolu i inhalatora. Przeszła przez początkowy okres rekonwalescencji po chorobie, ale potem pojawiły się nowe problemy. Zdjęcie rentgenowskie na SOR po wizycie w szpitalu wykazało, że kobieta miała „obustronną odmę opłucnową”.

Jakie są przyczyny zapadnięcia płuc?

Według National Institutes of Health zapadnięte płuco (odma opłucnowa) pojawia się, gdy powietrze przedostaje się z płuc do przestrzeni między płucem a ścianą klatki piersiowej. To uciska płuco i zapobiega ich prawidłowemu rozszerzaniu. Stan ten może być spowodowany urazem klatki piersiowej lub chorobami płuc. Pacjenci, którzy są podłączeni do respiratora, są również narażeni na ryzyko zapadnięcia się płuc. Ale przypadek kobiety był niezwykły, ponieważ nie była hospitalizowana ani nie podłączona do respiratora przed zapaścią płuc.

To nie musiał być COVID-19

Lekarze nie mogą stwierdzić na pewno, że przyczyną zapadnięcia płuc kobiety był przebyty koronawirus. Jednak biorąc pod uwagę, że pacjentka nie miała innych czynników ryzyka, infekcja mogła odegrać pewną rolę. Na przykład spowodować mikroskopijne zmiany w tkankach i naczyniach krwionośnych płuc, które ostatecznie doprowadziły do odmy opłucnowej. Autorzy raportu ze szpitala Elisabeth TweeSteden w Holandii zwrócili uwagę na istnienie odmy opłucnowej jako możliwego „opóźnionego powikłania związanego z COVID-19”.

