Zapadnięcie płuca – objawy i przyczyny

W ostatnich miesiącach jesteśmy bardziej wyczuleni na objawy związane z niewydolnością oddechową. Niedodma to jedno ze schorzeń, które dotyczą bezpośrednio płuc, wpływając na komfort oddychania i poziom natlenienia krwi. Niedodma płuc powoduje, że całe płuco lub jego fragment przestają brać udział w procesie wymiany gazowej. W efekcie do płuc dostaje się mniej tlenu, bo nie mogą się one całkowicie wypełnić; mniej tlenu trafia też do krwi, co skutkuje objawami niedotlenienia.

Zapadnięcie płuca – co to znaczy?

Czy płuco może się zapaść? Może i nie zdarza się to wcale rzadko. W wielu przypadkach niewielkie, powodowane np. infekcją dróg oddechowych (zapalenie płuc) zmiany cofają się wskutek zastosowanego leczenia. Niekiedy dochodzi jednak to poważnych uszkodzeń płuca, które utrudniają wymianę gazową, prowadząc do niewydolności oddechowej w stopniu zależnym od tego, jak duży fragment płuca uległ zwłóknieniu. Niedodma może mieć też charakter pierwotny. Wówczas diagnozowana jest najczęściej już u noworodka i ma związek z wrodzonym niedoborem surfaktantu.

W najprostszym tłumaczeniu – z niedodmą, czyli zapadnięciem płuca, mamy do czynienia wówczas, gdy z różnych powodów część narządu nie bierze udziału w wymianie gazowej, czyli nie wypełnia się powietrzem podczas oddychania.

Niedodma – przyczyny

Zapadnięcie płuca może być powodowane różnymi czynnikami. Trzeba wiedzieć, że niedodmie sprzyjają nieleczone infekcje układu oddechowego, przede wszystkim dolnych dróg oddechowych. Przewlekły stan zapalny oskrzeli, który przebiega z nadmiernym wydzielaniem śluzu to jedna z częstych przyczyn zapadnięcia płuca. Do innych czynników, które wpływają na rozwój niedodmy, zaliczamy m.in.:

obecność ciała obcego w drogach oddechowych (np. pokarmu, który dostaje się do dróg oddechowych podczas zachłyśnięcia się treścią cofającą się z żołądka),

guzy i inne zmiany chorobowe w obrębie dróg oddechowych i klatki piersiowej,

urazy klatki piersiowej,

zator w płucach,

powiększenie zlokalizowanych w klatce piersiowej węzłów chłonnych,

nieleczona astma,

nieleczona alergia wziewna,

płyn w jamie opłucnej,

palenie papierosów,

nieleczone, przewlekłe zapalenie oskrzeli.

Zapadnięcie płuca – objawy

Objawy zapadnięcia płuca są zależne od stopnia uszkodzenia narządu. W przypadku niedodmy, która obejmuje jedynie niewielki fragment płuca, objawy mogą być niemal niezauważalne. Wówczas pojawiają się dolegliwości typowe dla m.in. infekcji układu oddechowego, czyli kaszel, nieznaczne problemy z oddychaniem np. podczas wysiłku, zadyszka, osłabienie. Zapadnięcie płuca powoduje także m.in.:

nasilający się podczas wysiłku suchy kaszel,

efektywny kaszel mokry,

ból odczuwany w klatce piersiowej podczas głębokiego wdechu,

spłycenie oddechu,

brak możliwości swobodnego zaczerpnięcia powietrza,

stopniowe obniżanie się ciepłoty ciała,

duszności.

Kiedy trzeba wykonać badania?

Zawsze, gdy odczuwamy jakiekolwiek dolegliwości ze strony układu oddechowego, powinniśmy wykonać badania diagnostyczne. Niestety, w obecnej sytuacji dostęp do POZ jest utrudniony, a objawy typowe dla zapadnięcia płuca mogą być związane np. z zakażeniem nowym koronawirusem. W celu zdiagnozowania niedodmy wykonuje się badanie osłuchowe, które pozwala postawić wstępną diagnozę. W celu potwierdzenia przypuszczeń lekarza konieczne jest też wykonanie typowych badań obrazowych. Zwykle potwierdzeniem diagnozy są zmiany widoczne na zdjęciu RTG płuc.

Podsumowując, zapadnięcie płuca, czyli niedodma, jest przyczyną pogorszenia się komfortu oddychania oraz utrudnienia naturalnej wymiany gazowej. Oddychanie wymaga efektywnej pracy płuc, dlatego niedodma prowadzi do niedotlenienia organizmu i może zagrażać zdrowiu. Niedodma wymaga przede wszystkim leczenia przyczynowego, które pozwoli wyeliminować wywołujące ją czynniki. W stanach zapalnych dróg oddechowych stosowane są zwykle antybiotyki; w niektórych przypadkach niedodma może wymagać przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego.

