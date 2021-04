Testy kliniczne leków na COVID-19 w Polsce. Ruszyły kolejne badania trzech preparatów

Centrum Medyczne CMP W ciągu najbliższych 3 miesięcy przeprowadzi 3 badania nad różnymi lekami na COVID-19, opartymi o technologie przeciwciał monoklonalnych.

– Jeden z badanych przez nas farmaceutyków dostał wstępną pozytywną opinię Europejskiej Agencji Leków i był testowany w innych krajach, zatem efekty są obiecujące. Liczymy, że wkrótce ogłosimy nazwę skutecznego leku w walce z koronawirusem, co będzie kluczowe w opanowaniu światowej ekspansji wirusa – podkreśla Piotr Sawicki, Kierownik Działu Badań Klinicznych w Centrum Medycznym CMP.

Testy kliniczne leków na COVID-19

Badania CMP są prowadzone w placówce siedzi w Piasecznie i to mieszkańcy z okolic były dopuszczone do udziału w testach. Zgłoszenia na badania klinicznie w Centrum Medycznym CMP trwają do końca kwietnia (na pierwszy z leków), a na dwa kolejne rejestracja ruszy w maju 2021 r.

Badaniom klinicznym nad nowymi lekami na COVID-19 w Centrum Medycznym CMP przewodniczy dr Adam Deres, internista z wieloletnim doświadczeniem, we współpracy z dedykowanym zespołem badawczym. CMP prowadzi badania kliniczne od 2019 r. Dotyczą m.in. leczenia grypy czy chorób z obszaru pulmonologii, kardiologii i ginekologii.

Osoby chętne do udziału w pierwszym badaniu nad lekiem na COVID-19, mogą zgłosić się do końca kwietnia br. poprzez infolinię (22 737 50 50) lub za pośrednictwem e-maila (badaniakliniczne@cmp.med.pl).

– Do udziału w badaniu zapraszamy osoby dorosłe z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19, ze skąpymi objawami, nie wymagające hospitalizacji i tlenoterapii. Pacjenci mogą się zgłaszać maksymalnie 72 godziny od otrzymania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 i maksymalnie 7 dni od wystąpienia pierwszych objawów. Badania kliniczne to szansa na skorzystanie z potencjalnie nowej terapii oraz udział w ważnym społecznie projekcie – tłumaczy Piotr Sawicki.