Rekord zachorowań na grypę. We wrześniu było dwukrotnie więcej chorych niż w 2020

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH–PIB), na który powołuje się „Dziennik Gazeta Prawna” (DGP), podał dane wskazujące na dwukrotny wzrost przypadków grypy w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku, kiedy z powodu pandemii COVID-19 problem z tą chorobą był mniejszy niż zwykle na początku jesieni.

Rekordowe statystyki zachorowań na grypę w Polsce

„Potwierdzają się prognozy lekarzy o bombie z opóźnionym zapłonem. Jak wynika z danych PZH, grypa najmocniej zaatakowała najmłodszych. W porównaniu z 2020 r. choruje na nią o 149 proc. więcej dzieci do 4. roku życia, a w zestawieniu z przedpandemicznym wrześniem wzrost jest o 42 proc”. – podaje DGP.

„Nadal nominalnie najwięcej chorych jest wśród osób w wieku 15-64 lata. W tej grupie zachorowało już niemal 146 tys. osób, o 63 proc. więcej niż przed rokiem i o niemal 20 proc. w porównaniu z 2019 r. Na drugim miejscu są dzieci w wieku do 4 lat, a na trzecim te między 5. a 14. rokiem życia” – wynika ze statystyk.

Najwięcej chorych na grypę jest wśród Polaków w wieku od 15 do 64 lat

Okazuje się, że w porównaniu z 2020 rokiem zanotowano 149-procentowy wzrost zachorowań na grypę wśród dzieci do czwartego roku życia i 42 proc. wzrost w porównaniu do danych z 2019 roku.

Najwyższe wskaźniki zachorowań obserwowane są wśród osób w wieku od 15 do 64 lat. Do tej pory zachorowało wśród nich około 146 tys. pacjentów, czyli o 63 proc. więcej niż rok wcześniej i o 20 proc. więcej niż w 2019 roku. Tuż za tą grupą plasują się najmłodsze dzieci do czwartego roku życia oraz osoby w wieku od 5 do 14 lat.

Przez lockdown mamy słabszą odporność?

Lekarze od dawna ostrzegali, że choć zwiększenie dbałości o higienę i noszenie maseczek higienicznych początkowo ograniczyło skalę zachorowań na grypę w czasie poprzednich fal pandemii COVID-19, to w kolejnych sezonach możemy obserwować skutki spadku odporności zwłaszcza wśród dzieci, które przez długi czas pozostawały w izolacji i nie miały okazji, by w naturalny sposób wzmocnić odporność. W tym roku mogą być przez to łatwiejszym celem dla drobnoustrojów chorobotwórczych.

Wyraźną tendencję wzrostową w przypadku zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę w grupie wiekowej poniżej czwartego roku życia można było zauważyć także w pierwszym tygodniu października. Okazuje się, że taką diagnozę postawiono ponad 38 tys. dzieci w tym wieku. To tylko nieco mniej w porównaniu z osobami w wieku od 15 do 64 lat, wśród których stwierdzono ponad 44 tys. podobnych przypadków – najwięcej w województwie mazowieckim i pomorskim.

Szczegółowe dane na temat statystyk dotyczących przypadków grypy w okresie od 1 do 7 października 2021 roku w Polsce można znaleźć w poniższym dokumencie.

Niedawno informowaliśmy również o tym, że zarówno w Polsce, jak i w innych krajach przybywa zakażeń wirusem RSV, który powoduje poważne infekcje układu oddechowego. Niestety w przeciwieństwie do grypy nie istnieje skuteczna szczepionka, która mogłaby zapobiec zachorowaniu.

Czytaj też:

Gwałtowny wzrost zakażeń wirusem RSV wśród dzieci. Przychodnie pękają w szwachCzytaj też:

COVID-19 czy grypa lub przeziębienie? 5 sposobów na odróżnienie pierwszych objawów infekcjiCzytaj też:

Dlaczego ponad pół Polski nie chce się szczepić na grypę? Przeciwnych jest już... 60 proc. Polaków