5 mln dzieci zaszczepionych przeciw COVID-19. Znamy skutki uboczne

Od listopada 2021 dostępna jest szczepionka przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat. Biorąc pod uwagę fakt, że aktualna fala koronawirusa wywołuje wiele zakażeń wśród ludzi młodych, na preparat czekały ośrodki medyczne na całym świecie. Mniejsze zaufanie wykazywali rodzice, bojąc się potencjalnych skutków szczepionek przeciw COVID-19 u dzieci. Jednak najnowsze dane CDC (Centers for Disease Control and Prevention) są bardzo uspokajające: przy ponad 5 milionach przypadków szczepień dzieci, we wskazanej grupie wiekowej nie zaobserwowano przypadków zapalenia mięśnia sercowego, potencjalnego skutku ubocznego szczepionek mRNA.

CDC: szczepionki dla dzieci w wieku 5-11 lat są bezpieczne

„Mamy bardzo mocny system bezpieczeństwa szczepionek, więc gdyby istniały problemy, znaleźlibyśmy je” – skomentowała sprawę Rochelle Walensky, dyrektor CDC.

Według Walensky monitorowanie skutków szczepionek w rzeczywistości wskazuje, że są one bezpieczne dla małych dzieci. Pomimo solidnych danych dotyczących bezpieczeństwa, mniej niż 1 na 5 osób w tej grupie wiekowej otrzymało pierwszą dawkę. Eksperci alarmują, by zreflektować się i zapisać dziecko na szczepienie jeszcze przed świętami. Z kolei dawkę przypominającą CDC zaleca młodzieży w wieku 16-17 lat, 6 miesięcy po pełnym zaszczepieniu. Komunikat w tej sprawie wydano 9 grudnia.

