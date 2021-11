KE zatwierdziła szczepionkę przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat

25 listopada szczepionka Comirnaty przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat została zarekomendowana do zatwierdzenia przez Europejską Agencję Leków. Ostateczną decyzję co do jej akceptu podjęła Komisja Europejska, oficjalnie zatwierdzając szczepionkę 30 listopada 2021 r.

Decyzja Komisji Europejskiej umożliwia stosowanie preparatu we wskazanej grupie wiekowej we wszystkich krajach UE, które zamówią produkt. Preparat do te pory był podawany dorosłym i starszym dzieciom w wieku od 12 lat.



Kiedy ruszą szczepienia w dzieci w wieku 5-11 lat?

Jak przekazał kilka dni temu rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat ruszą w Polsce w grudniu.

"Mamy zakontraktowane już na grudzień 1,1 mln dawek. Liczymy, że najpóźniej do połowy grudnia dotrą i będziemy mogli rozpocząć szczepienie. Prowadzimy jednak rozmowy, by stało się to szybciej" – poinformował PAP rzecznik MZ.

Szczepionka Comirnaty – charakterystyka

Produkt leczniczy Comirnaty jest podawany domięśniowo po rozcieńczeniu jako cykl dwóch dawek (0,3 ml każda) w odstępie co najmniej 21 dni. Pojedyncza dawka dedykowana dla jednego pacjenta powinna wynosić 0,3 ml. U dzieci w wieku od 5 do 11 lat dawka szczepionki Comirnaty, opracowanej przez BioNTech i Pfizer, będzie niższa (10 µg), niż stosowana u osób w wieku 12 lat i starszych (30 µg). Podobnie jak w starszej grupie wiekowej, podaje się ją w postaci dwóch wstrzyknięć w odstępie trzech tygodni. Aby zapoznać się z pełną charakterystyką produktu leczniczego w języku polskim, wystarczy odwiedzić podaną stronę.

