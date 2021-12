Dwa nowe leki na COVID-19. Są dopuszczone jedynie w ciężkich przypadkach

Europejska Agencja Leków (EMA) wydała 16 grudnia rekomendacje dotyczące stosowania leków: Paxlovid i Xevudy w COVID-19. Leki nie zostały jednak jeszcze dopuszczone do obrotu, ale mogą być podawane dorosłym chorym na COVID-19. Warunkiem ich zastosowania jest ryzyko rozwinięcia się ciężkiej formy tej choroby.

Nowe leki na COVID-19

Paxlovid

Paxlovid to doustny lek przeciwwirusowy, który zmniejsza zdolność SARS-CoV-2 (wirusa wywołującego COVID-19) do namnażania się w organizmie. „Lek może być stosowany w leczeniu osób dorosłych z COVID-19, którzy nie wymagają dodatkowego tlenu i mają zwiększone ryzyko progresji do ciężkiej choroby” – napisała na swojej stronie Europejska Agencja Leków. Agencja poinformowała, że Paxlovid należy podać jak najszybciej po rozpoznaniu COVID-19 i w ciągu 5 dni od wystąpienia objawów. Lek należy przyjmować razem dwa razy dziennie przez 5 dni. Lek nie może być stosowany u chorych z poważną dysfunkcją nerek lub wątroby ani u kobiet w ciąży.

Xevudy

Xevudy jest trzecim przeciwciałem monoklonalnym zalecanym w UE do leczenia COVID-19. Przeciwciała monoklonalne to białka zaprojektowane w celu przyłączenia się do białka wypustkowego SARS-CoV-2, którego wirus używa do wnikania do ludzkich komórek. Komitet zalecił dopuszczenie preparatu Xevudy do leczenia COVID-19 u dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 lat i masie ciała co najmniej 40 kilogramów), którzy nie wymagają dodatkowego tlenu. Muszą być także w grupie zwiększonego ryzyka rozwinięcia ciężkiej postaci chotoby. Agencja podaje, że Xevudy może być skuteczny przeciwko wariantowi Omikron.

Jednocześnie EMA poinformowała, że nadal prowadzi badania nad lekami i dopuszczenie ich na rynek nastąpi po przeanalizowaniu wyników, gdy będą one dostępne. Co ważne, zalecenie dotyczące stosowania leków obowiązuje jedynie w UE.

