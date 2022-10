Uważaj, to nie przeziębienie! Tak objawia się COVID-19 u zaszczepionych

Naukowcy z Wielkiej Brytanii wskazali pięć pierwszych objawów zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Do ich ustalenia wykorzystali dane gromadzone za pomocą aplikacji ZOE COVID Study. Objawy różnią się w zależności od tego, czy zarażona została osoba niezaszczepiona, zaszczepiona jedną lub dwiema dawkami szczepionki przeciw COVID-19. W badaniach nie uwzględniali wariantu koronawirusa.

Zaszczepieni drugą dawką częściej kichają

Osoby zaszczepione częściej skarżą się na katar i kichanie. Kichanie było zgłaszane przez osoby zaszczepione częściej niż w przypadku osób niezaszczepionych. Te objawy ustąpiły miejsca „tradycyjnym” symptomom COVID-19, takim jak: utrata węchu, duszność i gorączka. Stwierdzono, że rzadziej występuje też u osób zaszczepionych drugą dawką uporczywy kaszel.

Przetestuj się jeśli masz katar!

Chociaż wiele osób myśli, że katar to objaw „zwykłego” przeziębienia, to jednak może być inaczej. W przypadku osób zaszczepionych to właśnie katar powinien być bodźcem do przetestowania się na COVID-19 – wskazują eksperci.

Najczęstsze objawy COVID-19 u osób zaszczepionych dwiema dawkami:

katar,

ból głowy,

kichanie,

ból gardła,

uporczywy kaszel.

Objawy COVID-19 u osób zaszczepionych jedną dawką:

ból głowy,

katar,

ból gardła,

uporczywy kaszel.

Objawy u osób zaszczepionych pierwszą dawką są podobne do tych, które występują u osób zaszczepionych dwiema dawkami. Katar i ból głowy, które zwykle kojarzone są z infekcją zatok, są jednymi z najczęstszych objawów u osób zaszczepionych jedną dawką szczepionki, natomiast uporczywy kaszel pojawia się znacznie rzadziej.

Objawy COVID-19 u osób niezaszczepionych

Jak wskazują brytyjscy eksperci, w przypadku osób niezaszczepionych najczęściej objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przypominają te „tradycyjne”. Na liście znalazły się:

ból głowy,

ból gardła,

katar,

gorączka, uporczywy kaszel.

Na liście objawów, opracowanych przez ekspertów utrata węchu pojawia się obecnie na pozycji dziewiątej, a duszność aż na 30. Specyficzny ból gardła eksperci wymieniają natomiast nadal jako jeden z najczęściej występujący objaw wariantu Omikron.

