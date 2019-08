Nowe odkrycie w budowie mózgu może być kluczem do zrozumienia starzenia układu nerwowego

Nowe odkrycie

Na łamach czołowego czasopisma Nature koreański zespół opublikował pracę, opisującą naczynia limfatyczne w oponach mózgowych myszy. Opony mózgowe odpowiadają za „zawieszenie” dla mózgu, który ponadto „pływa” w płynie mózgowo-rdzeniowym. Naczynia limfatyczne przypominają małe naczynia krwionośne, jednak służą one odpływowi chłonki tj. mieszaniny wody, elektrolitów, białek, tłuszczy i komórek układu odpornościowego. W uproszczeniu chłonka to płyn między komórkami organizmu, który jest odprowadzany naczyniami limfatycznymi. Dotychczas uważano, że centralny układ nerwowy odprowadza płyn międzykomórkowy bezpośrednio do krwiobiegu lub przez kanały wzdłuż przebiegu naczyń i nerwów, by trafić do właściwych naczyń limfatycznych. Pierwsze doniesienia o obecności naczyń limfatycznych w oponach mózgowych pojawiły się w 2015, jednak ww. publikacja przedstawia dokładny opis funkcji i możliwości wykorzystania odkrycia.

Konsekwencje dla medycyny

Naukowcy porównali odkryty system limfatyczny między młodymi i starymi myszami. Okazało się, że starsze osobniki miały powiększone, bardziej rozbudowane jednak gorzej funkcjonujące naczynia limfatyczne w porównaniu z młodszymi. Skoro zatem naczynia limfatyczne odprowadzają chłonkę zawierającą białka z ośrodkowego układu nerwowego, to w przypadku uszkodzenia tych naczyń może dochodzić do gromadzenia się nadmiaru białek w mózgowiu. Chorobą, w której dochodzi do nadmiernego gromadzenia się białek mózgowych, jest choroba Alzheimera. Być może pierwotną przyczyną gromadzenia się patologicznych białek w otępieniu alzheimerowskim jest właśnie uszkodzenie naczyń limfatycznych i zapewnienie odpływu płynu może skutecznie zapobiegać chorobie.

Zainteresowanym polecam szczególnie komentarz dotyczący badania znajdujący się pod tym adresem.