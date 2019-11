6 faktów o ludzkim szkielecie, których na pewno nie znałeś

Kości są niesamowicie ciekawymi elementami organizmu. Ludzie często są zaskoczeni, gdy dowiadują się, że kość jest żywą tkanką. Powszechnie wiadomo, że nasze kości mają zdolność regeneracji po urazach i złamaniach. Jednak nieustannie ulegają różnym procesom, ulegają niszczeniu i odbudowują się w odpowiedzi na codzienną aktywność, w odpowiednich procesach komórkowych.

Kości chronią wiele narządów wewnętrznych. Dobrym przykładem jest to, jak klatka piersiowa otacza narządy, takie jak serce i płuca oraz, jak kości czaszki otaczają mózg. Kości również odgrywają ważną rolę w ruchu ciała. Mięśnie są przyczepione do kości za pomocą ścięgien. Kiedy mięśnie się kurczą, kości działają jak dźwignia, podczas gdy stawy tworzą punkt obrotu. Interakcja kości i mięśni przyczynia się do szerokiego zakresu ruchów, które może wykonywać twoje ciało.

Ponadto ważne minerały, takie jak wapń i fosfor są przechowywane w kościach. Kiedy twoje ciało potrzebuje ich więcej, mogą zostać uwolnione z powrotem do krwiobiegu w celu ich wykorzystania. Oprócz szpiku czerwonego kości zawierają również inny rodzaj szpiku zwany szpikiem żółtym. W tym miejscu przechowywana jest część tkanki tłuszczowej.

Oto kilka faktów na temat szkieletu

