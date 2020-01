Uderzenia gorąca – jakie odczucia im towarzyszą?

Badanie z 2015 r. wykazało, że cztery na pięć kobiet doświadczyło uderzeń gorąca w średnim wieku. Średnio objawy utrzymywały się przez ponad 7 lat. Jednak niektóre uczestniczki zgłaszały występowanie uderzeń gorąca przez okres dekady lub nawet dłuższy. Ani uderzenia gorąca, ani menopauza nie są zagrożeniem ani objawem choroby. Nagły przypływ ciepła podczas uderzenia gorąca może być jednak nieprzyjemny.

Jak wyglądają uderzenia gorąca?

Uderzenia gorąca powodują nagłe uczucie ciepła w górnej części ciała. Mogą być odczuwalne objawy w klatce piersiowej, ramionach, szyi lub twarzy. Częstość akcji serca również wówczas rośnie, intensyfikując uczucie ciepła. Większość uderzeń trwa od 30 sekund do 10 minut, ale mogą być dłuższe. Częstotliwość uderzeń gorąca różni się znacznie. Na przykład mogą się zdarzyć wiele razy w ciągu godziny, kilka razy dziennie lub rzadziej niż raz w tygodniu. Niektóre panie uważają, że ich uderzenia gorąca są zgodne z przewidywalnym wzorcem.

Podczas uderzenia naczynia krwionośne w górnej części ciała rozszerzają się, umożliwiając większy przepływ krwi. Ten zwiększony przepływ krwi może powodować plamy na skórze lub zaczerwienienie. Niektóre panie zgłaszają odczuwanie lęku lub stresu podczas uderzenia, szczególnie jeśli są publicznie i martwią się, że są zarumienione. Po uderzeniu, gdy ciało próbuje się ochłodzić, może być odczuwalne pocenie, co powoduje uczucie zimna lub dreszczy. Lekarze uważają, że wahania poziomu estrogenu mogą wpływać na naczynia krwionośne, powodując nagłe zmiany w rozszerzeniu naczyń, które powodują uderzenia gorąca. Terapia estrogenowa może złagodzić niektóre objawy.

Przejście do menopauzy zwykle rozpoczyna się w wieku 45-55 lat i następuje po 1 roku bez miesiączki. Średni wiek, w którym występuje menopauza wynosi 51 lat. Jednak niektóre panie doświadczają wczesnej menopauzy w wieku 30 lat. Inne mogą mieć miesiączkę do późnych lat 6. dekady życia, a nawet wczesnych lat kolejnej. Wiek jest jednak ogólnie dobrym prognostykiem menopauzy i może pomóc w określeniu, czy nagłe uczucie gorąca jest uderzeniem, czy czymś innym. Panie w wieku 20 lub 30 lat, które doświadczają nagłego przypływu ciepła, mogą mieć inny problem, taki jak gorączka, infekcja lub stan zapalny. Nawet jeśli przyczyną jest menopauza, ważne jest, aby udać się do lekarza, gdy objawy pojawią się bardzo wcześnie. Niektóre schorzenia mogą powodować wczesną menopauzę.

Jak sobie radzić z uderzeniami gorąca?

Niektóre zmiany stylu życia mogą złagodzić uderzenia gorąca i inne objawy menopauzy. Zalecane jest:

ograniczenie alkoholu, pikantnych potraw i kofeiny, jeśli nasilają objawy

korzystanie z przenośnego wentylatora lub mgiełek gdy pojawią się objawy gorącego błysku

ubieranie warstwami, aby łatwiej było zdjąć ubranie i ochłodzić się

rzucenie palenia



relaksacje, które mogą złagodzić stres i mogą pomóc w uderzeniach gorąca

oddychanie powoli i głęboko.

Czy potrzebne są leki?

Paroksetyna, rodzaj leku przeciwdepresyjnego może pomóc złagodzić uderzenia gorąca w przypadkach, gdy zmiany stylu życia są nieskuteczne lub kobieta chce uniknąć przyjmowania leków hormonalnych. Większość pań przyjmuje lek w niższych dawkach niż w przypadku depresji. Jednak gdy kobieta doświadcza depresji wraz z menopauzą, lekarz może zalecić większą dawkę.

Hormonalna terapia zastępcza zastępuje naturalne hormony organizmu, takie jak estrogen i progesteron. Ponieważ spadek poziomu hormonów może powodować wiele objawów menopauzy, terapia hormonalna często przynosi ulgę. Jednak może ona zwiększać ryzyko udaru, zakrzepów, zawału serca, choroby pęcherzyka żółciowego i raka piersi, dlatego ważne jest, aby porozmawiać z lekarzem, aby poznać ryzyko i korzyści. Najbezpieczniejszą strategią jest przyjmowanie hormonów w najniższej skutecznej dawce i przez możliwie najkrótszy czas.

