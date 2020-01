Ten lek zmniejsza ryzyko raka piersi u kobiet po menopauzie

Rak piersi

Rak piersi rozwija się najczęściej u kobiet w wieku 50-70 lat. Najważniejszymi czynnikami ryzyka rozwoju tego nowotworu są: późny wiek pierwszego porodu, brak dzieci, choroby piersi, narażenie na promieniowanie jonizujące w dużej dawce oraz podłoże genetyczne. Podstawą profilaktyki raka piersi jest samokontrola piersi, regularne badanie lekarskie, a przede wszystkim badanie mammograficzne od 50. do 69. roku życia co dwa lata. Pomimo rozpowszechnienia wiedzy nt. tego nowotworu, nadal wiele pacjentek zgłasza się do lekarza w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej. Kobiety po menopauzie z wysokim ryzykiem rozwoju raka piersi mogą stosować tamoksyfen. Leczenie tamoksyfenem jest jednak obciążone zwiększonym ryzykiem osteoporozy, raka endometrium oraz chorób sercowo-naczyniowych.

Anastrozol w profilaktyce raka piersi

Anastrozol jest inhibitorem aromatazy – tj. blokuje enzym wytwarzający estrogeny, przez co zmniejsza stężenie hormonów, które stymulują rozwój raka piersi. Na łamach czasopisma Lancet opublikowano wyniki 5-letniego badania klinicznego, oceniającego skuteczność anastrozolu w profilaktyce raka piersi u kobiet po menopauzie, obciążonych wysokim ryzykiem rozwoju raka piersi. Do badania włączono ponad 3,8 tysiąca kobiet. Losowo przydzielono połowę kobiet do grupy stosującej placebo, a drugą połowę do grupy stosującej anastrozol. Badanie trwało ponad 10 lat. Kobiety, które stosowały anastrozol dwa razy rzadziej zachorowały na raka piersi. Aby zapobiec wystąpieniu jednego przypadku raka piersi należało leczyć co najmniej 29 kobiet anastrozolem. Nie zaobserwowano występowania częstszych złamań, ani chorób sercowo-naczyniowych podczas terapii, które są typowymi skutkami niepożądanymi leczenia tamoksyfenem.

Podsumowując, wyniki wskazują, że anastrozol może być stosowano jako metoda profilaktyki u kobiet po menopauzie obciążonych wysokim ryzykiem raka piersi.

