Tłumisz swoje emocje? Narażasz się na zawał

Wyniki najnowszych badań pokazują, że u tych kobiet, które nie wyrażają swoich emocji występuje zwiększony poziom odkładania blaszki miażdżycowej.

Emocje a cholesterol?

Wyrażanie swoich prawdziwych uczuć jest dobre nie tylko dla zdrowia psychicznego, ale może być również ważne dla zdrowia fizycznego. Nowe badanie wiąże hamowanie ekspresji własnych emocji z większym nagromadzeniem płytki cholesterolowej w obrębie tętnicy szyjnej. Taki stan rzeczy może prowadzić do udaru mózgu i innych problemów układu sercowo-naczyniowego. Wyniki badań zostaną przedstawione podczas dorocznego spotkania The North American Menopause Society (NAMS) w Chicago, w dniach 25-28 września 2019 r.

Istnieje szereg zachowań mających na celu utrzymanie bliskich związków i relacji, z których niektóre mogą być szkodliwe dla zdrowia. Jednym z takich zachowań jest absolutna samokontrola, którą czasami stosuje się w celu uniknięcia konfliktu lub utraty relacji. Chociaż takie samouciszanie wiąże się z gorszym zdrowiem psychicznym i fizycznym – co zgłaszają same kobiety – nie zostało ono wcześniej zbadane w odniesieniu do zdrowia kobiecego układu sercowo-naczyniowego.

Zaskakujące wyniki badań

W nowym badaniu przeegzaminowano 304 kobiety w okresie okołomenopauzalnym i pomenopauzalnym, które nie paliły papierosów. Badacze sprawdzili, czy „samowyciszenie” jest związane z miażdżycą tętnic szyjnych. Okazało się, że im bardziej kobiety tłumią swoje prawdziwe emocje, tym większe występuje prawdopodobieństwo i ryzyko powstawania i odkładania się blaszki miażdżycowej niezależnie od czynników społeczno-demograficznych, czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego i depresji.

Wyniki oparto na zgłoszeniach dokonywanych przez same kobiety na temat różnych czynników, takich jak częstotliwość wyrażania gniewu lub stawianie cudzych potrzeb ponad własnymi. Obrazowanie ultrasonograficzne zastosowano do oceny ilościowej płytki odkładanej w tętnicy szyjnej.

Naukowcy komentują

„Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie [ze strony lekarzy] doświadczeniami kobiet w związkach, nasze wyniki sugerują, że wyrażanie emocji przez kobiety może być istotne dla ich zdrowia sercowo-naczyniowego” – poinformowała dr Karen Jakubowski, główna autor badania z Wydziału Psychiatrii na University of Pittsburgh.

„Badania tego typu są cenne, ponieważ podkreślają znaczenie zrozumienia, jak emocjonalne usposobienie kobiety może wpłynąć na jej zdrowie fizyczne” – powiedziała dr Stephanie Faubion, dyrektor medyczna NAMS. Jej zdaniem te wyniki powinny zachęcić lekarzy do wzięcia pod uwagę czynników społeczno-emocjonalnych przy opracowywaniu planu opieki profilaktycznej dla swoich pacjentów.

