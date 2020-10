Z twojej pralki wydobywa się brzydki zapach? Oto możliwe przyczyny

Smród z pralki to kwestia, którą wzięła pod lupę ekspertka – Sylwia Panek, publikująca na Instagramie jako Mama Chemik. Przyczyn tego przykrego zapachu może być kilka, a niektóre z nich są bardzo zaskakujące.

Smród z pralki: przyczyny

1. Używasz intensywnie pachnących produktów

Tak! Paradoksalnie to one mogą być przyczyną smrodu w pralce. Np. różnego rodzaju granulki, dodawane do prania nie powodują zniknięcia przykrego zapachu, a tylko go maskują, więc jeśli pierzesz i ich używasz, możesz nawet nie wiedzieć, że coś jest nie tak, a o tym sygnalizuje przecież nieprzyjemny zapach. Dopiero jeśli zdecydujesz się na zmianę produktu na ten z lepszym składem, dosłownie poczujesz różnicę.

2. Zamykasz drzwiczki pralki

Po praniu, jak zauważa Panek, należy dać pralce wyschnąć, bo gdy od razu się ją zamknie, wilgoć spowoduje idealne warunki dla namnażania się drobnoustrojów. Warto też od razu po zakończeniu prania zostawić na jakiś czas otwartą szufladkę na proszek.

3. Nie czyścisz filtra

Filtr zazwyczaj znajduje się na dole pralki, są przy nim umieszczone małe „drzwiczki” do otwarcia. Jeśli myjesz go regularnie, wystarczy przepłukanie raz na jakiś czas wodą, jeśli nie – będzie potrzeba więcej pracy, jednak zawsze producent każdej pralki informuje, jak dokładnie wyczyścić w niej filtr. Wielu z nas nie przechowuje długo instrukcji od sprzętów, ale takie informacje można zazwyczaj znaleźć bez problemu w Internecie, po wpisaniu producenta i modelu sprzętu.

Czasem z miejsca umieszczenia filtra po jego otwarciu może wylecieć trochę wody, warto więc wcześniej podłożyć pod pralkę ręcznik. Częstotliwość czyszczenia filtra zależy od intensywności użytkowania sprzętu, ale zazwyczaj raz na miesiąc powinno wystarczyć.

4. Nie czyścisz bębna

Jak to zrobić? Mama Chemik podaje swój sposób – wystarczy raz na miesiąc, w temperaturze 90℃ włączyć pustą pralkę. Zamiast proszku użyć sody oczyszczonej, a zamiast płynu do płukania wykorzystać ocet lub kwasek cytrynowy. Wystarczą 2-3 łyżki sody i 100-200 ml octu. Taka mikstura nie zamaskuje, a zneutralizuje przykre zapachy i pozwoli pozbyć się z pralki resztek detergentów i kamienia.