Naukowcy: Drobnoustroje z kurzu domowego rozkładają rakotwórcze substancje chemiczne

Nie od dziś wiadomo, że życie w sterylnych warunkach może odbić się na zdrowiu, ponieważ kontakt z zarazkami wzmacnia naszą odporność. Z drugiej jednak strony dużo mówi się o zanieczyszczeniu środowiska oraz różnych chemikaliach, z którymi nieustannie mamy styczność. Niedawne badania wykazały że dzieci mieszkające w domach z podłogą winylową lub sofami, które zawierają środki zmniejszające palność, mają ślady potencjalnie szkodliwych toksyn w moczu lub krwi.

Kurz w naszych domach

Teraz naukowcy okryli coś jeszcze ciekawszego – drobnoustroje z kurzu domowego rozkładają rakotwórcze substancje chemiczne. W naszych domach znajduje się mnóstwo różnych drobnoustrojów. Znajdziemy je wszędzie: na gąbce do mycia naczyń, blatach kuchennych, podłogach, w pościeli, o toalecie nawet nawet nie wspominając. W szczególności pył osadzający się na naszych meblach i innych powierzchniach zawiera wiele różnych grzybów, a także bakterie z rodzin Staphylococcus i Streptococcus.

Naukowcy nie mają wątpliwości, że drobnoustroje te mogą szkodzić zdrowiu. Szczególnie narażone są osoby z obniżoną odpornością, alergicy i astmatycy, osoby starsze czy dzieci. Jednak nowe badania sugerują, że mikroby obecne w kurzu domowym odgrywają także dodatkową rolę: pomagają w rozkładaniu szkodliwych chemikaliów środowiskowych. Okazało się, że bakterie pyłowe mogą degradować ftalany (używane np. do zmiękczania plastiku i winylu), które należą do klasy chemikaliów, które badania powiązały z rakiem i innymi chorobami. Chemikalia te możemy znaleźć w składzie m.in. tapet, żaluzji, plastikowych zabawek, opakowań do żywności. Naukowcy nie rozumieją jeszcze w pełni wpływu ftalanów na zdrowie, ale istniejące badania sugerują, że te substancje chemiczne zaburzają układ hormonalny.

Nie taki zły ten kurz

Aby sprawdzić, czy domowy kurz może neutralizować szkodliwe chemikalia, naukowcy przeanalizowali kawałek dywanu z losowo wybranego gospodarstwa domowego w Massachusetts, inne kawałki dywanów z trzech gospodarstw domowych w Ohio i próbki kurzu, które pobrali z odkurzaczy, znajdujących się w tych domach. Zgodnie z oczekiwaniami, analizy laboratoryjne ujawniły ftalany i mikroby. Wywołujący raka DEHP miał wyższe stężenia niż inne ftalany.

Następnie naukowcy badali interakcje między mikrobami a ftalanami. Eksperymenty wykazały, że im wyższa wilgotność i liczba mikrobów, tym więcej ftalanów ulegało degradacji. Jednak rozkładanie szkodliwych w inny sposób ftalanów może powodować większe zagrożenia dla zdrowia. Konieczne są jednak dalsze badania.

