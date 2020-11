Widzenie czwartej generacji – nowe osiągnięcia technologiczne w okulistyce

Okulistyka to niewątpliwie jedna z dziedzin medycyny, w której technologia ma szczególne znaczenie…

Rozwój technologii jest połączony z postępem rozwiązań optycznych wykorzystywanych np. w aparatach fotograficznych czy mikroskopach. Korzystając z tej wiedzy, technologie, które w naszej codziennej praktyce wykorzystywane są do diagnostyki czy zabiegów, mogą być ulepszane. Pacjenci są coraz bardziej wymagający ‒ i bardzo dobrze. Dzięki temu producenci muszą dostarczać coraz to nowe i coraz lepsze rozwiązania. Jako klinika, w której stawiamy na technologię, śledzimy wszystkie nowinki i chcemy zaoferować naszym pacjentom to, co najlepsze. Robimy to w trosce o ich potrzeby i najcenniejszy zmysł, czyli wzrok.

Wzrok zmienia się z upływem lat. Z jakimi potrzebami zgłaszają się pacjenci w różnym wieku?

Nasi pacjenci są coraz dłużej aktywni fizycznie oraz zawodowo. Przychodzą do nas osoby w wieku 60-70 lat, które chcą pozbyć się okularów zarówno do czytania, jak i do dali. W takich przypadkach możemy zaproponować wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe.

Z drugiej strony są pacjenci, którzy pragną pozbyć się wady wzroku, ale nie mogą sobie pozwolić na długą nieobecność w pracy i chcą jak najszybciej powrócić do pełnej aktywności fizycznej oraz zawodowej. Takie możliwości daje nam nowy laser firmy Schwind Atos.

Jak tylko dowiedzieliśmy się, że możemy zaproponować naszym pacjentom widzenie czwartej generacji, od razu zabraliśmy się do działania. Dzięki staraniom całego zespołu możemy to dzisiaj powiedzieć – SmartSight jest już dostępny dla naszych pacjentów! Jest to najmniej inwazyjny zabieg laserowej korekcji wzroku na rynku chirurgii refrakcyjnej.

Czy dzięki najnowszym technologiom proces rekonwalescencji po zabiegu się skrócił?

Zdecydowanie tak. Podczas zabiegu SmartSight tworzona jest mikrosoczewka w obrębie rogówki. Dzięki czemu urazowość tego typu zabiegów jest minimalna. Ma to ogromny wpływ na skrócenie okresu gojenia tkanek oraz szybkipowrót do aktywnego życia już bez uciążliwych okularów czy soczewek kontaktowych. Ta technologia została wprowadzona na rynek mniej więcej 10 lat temu, teraz przyszedł czas na jej zmodernizowanie.

SmartSight to chyba nowość na rynku? Co takiego innowacyjnego proponuje nowy zabieg?

To zabieg wykonywany na inteligentnym laserze femtosekundowym, którego śledzenie uwzględnia oś gałki ocznej. Dzięki temu laser pracuje dokładnie w tym miejscu, w którym zostało zaplanowane jego działanie. Zabiegi SmartSight są jeszcze bardziej przewidywalne, a widzenie pacjentów po zabiegu jeszcze lepsze. A dobry wzrok to główny cel chirurgii refrakcyjnej.

Czy tylko w procedurach laserowych pojawiły się nowe propozycje dla pacjentów?

Staramy się, aby dla każdego pacjenta, który chce pozbyć się okularów, znaleźć rozwiązanie. Jeżeli 70-letnia kobieta, nie chce, aby okulary ją ograniczały, mamy dla niej rozwiązanie. Jeżeli budowa oka na to pozwala oraz nie ma przeciwwskazań, możemy zaproponować soczewki wewnątrzgałkowe premium, które dają dobre widzenie na wszystkie odległości.

Jest również coraz większa grupa pacjentów, która 20-30 lat temu wykonała zabieg korekcji wady wzroku, a dzisiaj soczewka zaczyna mętnieć i potrzebują operacji zaćmy. I dla tych pacjentów jest rozwiązanie. W naszym Szpitalu oferujemy zabiegi przy użyciu urządzenia ORA – jest to jeden z kilku w Europie śródoperacyjnych systemów. Umożliwia obliczenie, jaka soczewka da najlepsze widzenie, i pozwoli uniezależnić się od okularów.

Oprócz procedury SmartSight możemy również zaproponować nowe soczewki ICL Viva, które pozwalają u osób po 40. roku życia skorygować nawet bardzo wysoką wadę wzroku, również umożliwiając czytanie.

Generalnie stawiamy na kompleksowość naszych usług. Nasi pacjenci, przychodząc do nas, otrzymują pełną diagnostykę oraz rozwiązania refrakcyjne dopasowane do wieku oraz ich potrzeb.

Artykuł powstał we współpracy ze Szpitalem św. Wojciecha

Okulistyka Szpitala św. Wojciecha

ul. Bolesława Krzywoustego 114

61-144 Poznań

tel. 61 62 33 111

https://www.szpitalswwojciecha.pl/okulistyka-poznan/