Jak wyczyścić z zarazków używane do sprzątania gumowe rękawice?

Zanim przystąpisz do mycia gumowych rękawic pamiętaj, że jeśli pojawiły się na nich odbarwienia, oznacza to, że guma się zużyła i trzeba kupić następną parę. Co więcej, CDC (Centers for Disease Control) zaleca, by – w miarę możliwości – do sprzątania używać rękawic jednorazowych. Jeśli jednak nie jest to możliwe, należy po każdorazowym użyciu rękawice wyczyścić. Co będzie do tego potrzebne? Jedynie woda, mydło i środek do dezynfekcji przyjazny gumie (bez problemu znajdziesz taki w sklepach).

Czyszczenie gumowych rękawic krok po kroku

Krok 1

Od razu po sprzątaniu, jeszcze mając na sobie rękawiczki, opłucz je gorącą wodą z mydłem i delikatnym detergentem. Dokładnie pocieraj rękawice, by usunąć z nich brud, zarazki i inne materiały organiczne. Po wszystkim dokładnie opłucz rękawice (cały czas mając je na rękach).

Krok 2

Zdejmij rękawice i natychmiast umyj ręce wodą z mydłem.

Krok 3

Odwróć rękawice na lewą stronę i namocz je w wodzie z mydłem przez kilka minut.

Krok 4

Powieś rękawice do wyschnięcia w bezpiecznym miejscu.

Krok 5

Gdy rękawice będą całkowicie suche, przetrzyj ich zewnętrzną część środkiem odkażającym lub dezynfekującym. Nie używaj środka odkażającego do wewnętrznej strony rękawicy, ponieważ nie jest on przeznaczony do kontaktu ze skórą.

Krok 6

Rękawice przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, również zdezynfekowanym, z dala od światła słonecznego.

Krok 7

Regularnie sprawdzaj, czy na rękawicach nie ma przebić, przetarć i przebarwień. Jest to szczególnie ważne, jeśli do sprzątania używasz środków żrących.

Krok 8

Przed każdorazowym użyciem rękawiczek umyj ręce wodą z mydłem.

