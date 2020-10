Jak prawidłowo myć i dezynfekować ręce w czasie koronawirusa?

Jak prawidłowo myć i dezynfekować ręce? Odpowiedzi na to pytanie często szukaliśmy na początku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – w marcu. Później, wraz z latem, przyszło osłabienie ostrożności. Z nadejściem jesieni znów zachorowań jest więcej, więc ponownie szukamy odpowiedzi, jak najlepiej zabezpieczyć się przed chorobą. Udzielili jej już specjaliści.

Jak prawidłowo myć ręce?

Według zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, mycie rąk w celu ochronienia się przed COVID-19 (i nie tylko) powinno trwać 30 sekund.

Najpierw należy zwilżyć dłonie ciepłą wodą i nałożyć mydło w płynie w zagłębienie jednej lub dwóch dłoni.

Następnie dokładnie namydlić wnętrza obu dłoni. Kolejny krok to splecenie i namydlenie palców. Teraz namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką i odwrotnie. Następnie pora na umycie mydłem wierzchów obu dłoni – namydl wierzch jednej z nich wnętrzem drugiej dłoni i na odwrót. Namydl obydwa nadgarstki. Na koniec dokładnie opłucz dłonie, by usunąć z nich mydło. Równie starannie następnie wyczyść dłonie – w miejscach publicznych bezpieczniej zrobić to ręcznikiem papierowym niż suszarką.



GIS zaznacza także, by nie zapomnieć o myciu paznokci i przestrzeni między palcami. Dokładna instrukcja ilustrująca, jak prawidłowo myć ręce również została przez Inspektorat udostępniona. Prezentujemy ją poniżej:

Jak prawidłowo dezynfekować ręce?

Najskuteczniejszym sposobem czyszczenia rąk jest ich mycie z użyciem mydła. Nie zawsze jednak mamy je pod ręką, wtedy wskazana jest ich dezynfekcja z wykorzystaniem preparatu zawierającego alkohol. Ręce warto również dezynfekować po każdorazowym ich umyciu. W preparacie powinno być, jak zaznacza Ministerstwo Zdrowia, minimum 60 procent alkoholu. Jak prawidłowo dezynfekować ręce?

Nanieś na dłonie taką ilość preparatu, by były one całkowicie zwilżone.

Pocieraj dłonią o dłoń, by rozprowadzić środek na całej ich powierzchni.

Następnie pocieraj wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni i odwrotnie.

Spleć palce i pocieraj wewnętrznymi częściami dłoni.

Następnie pocieraj górną część palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni i odwrotnie.

Potem ruchem obrotowym pocieraj kciuk lewej dłoni wewnętrzną częścią dłoni prawej i odwrotnie.

Ruchem okrężnym opuszkami palców prawej dłoni pocieraj wewnętrzne zagłębienie lewej dłoni i odwrotnie.

Po wyschnięciu preparatu ręce są skutecznie zdezynfekowane.



Ministerstwo Zdrowia przygotowało specjalną grafikę, opisującą, jak prawidłowo dezynfekować ręce.

Jak często myć i dezynfekować ręce?

Należy myć ręce w pracy czy w szkole od razu po dotarciu do nich, a także po każdym powrocie do domu z zakupów, pracy, szkoły, podróży czy spotkania towarzyskiego. Jeśli o zakupy chodzi – ręce warto myć i dezynfekować zarówno przed, jak i po ich rozpakowaniu. Ręce myjemy również po dotknięciu potencjalnie zakażonej powierzchni, np. klamek do drzwi w blokach, skrzynek na listy, automatów do kupowania biletów. Ręce myjemy także przed i po wizycie w toalecie. Zasada ta dotyczy również dezynfekowania rąk.

Jak dbać o często myte i dezynfekowane dłonie?

Częste mycie i dezynfekcja rąk naruszają ich płaszcz lipidowy, florę fizjologiczną, a nawet pH. To zabiegi silnie drażniące skórę, która staje się wobec nich niemal bezbronna: zaczerwieniona, sucha, piekąca. Aby tym objawom przeciwdziałać, warto sięgnąć po delikatniejsze środki do dezynfekcji (jednak i tak muszą zawierać 60 procent alkoholu...), a także kremy odnawiające płaszcz lipidowy skóry, tzw. emolienty. Jeśli ktoś ma wyjątkowo podrażnione dłonie, może przed pójściem spać najpierw posmarować je wspomnianym emolientem, a następnie nałożyć bawełniane rękawiczki, by przez noc środek skuteczniej się wchłonął.

Czytaj też:

Zasada DDM w walce z wirusami. Na czym polega?