16-latka zjadła chipsy i... zmarła. Wstrząsająca historia Ellen Raffell

Ellen Raffell pochodziła z angielskiego Blyth. Była, jak wspomina jej rodzina, „uprzejma” i „sympatyczna”. Wiedziała, że choruje na astmę i była z tego powodu pod stałą opieką lekarza. Zabiła ją jednak alergia pokarmowa.

„To było coś zupełnie nieoczekiwanego”

Ellen, poza tym, że chorowała na astmę, była uczulona na orzechy, więc ich do swojej diety nie włączała. Nigdy nie wystąpiły u niej objawy alergii związane z jedzeniem innych produktów. Bez obaw sięgnęła więc pewnego dnia po paczkę chipsów kupionych w azjatyckim markecie. Niestety, doszło u niej do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, przez co dziewczyna trafiła na kilka dni do szpitala, gdzie 31 października 2019 zmarła. Jej rodzina podjęła decyzję o oddaniu narządów i dziś przypuszcza, że przyczyną śmierci Ellen była najprawdopodobniej alergia na ryby o skorupiaki, o której ta wcześniej nie wiedziała, a które znajdowały się w składzie zjedzonej przez nią przekąski.

Organizacja charytatywna ku pamięci Ellen

Bliscy dziewczyny, w tym jej siostra bliźniaczka, założyli ku jej pamięci organizację Ellen's Gift of Hope, która ma pomagać dzieciom z niepełnosprawnościami z Northumberland, Newcastle i North Tyneside. Jak zaznacza jej mama, Ellen była bardzo dobrym, szczęśliwym człowiekiem i zdołała pomóc innym osobom również po swojej śmierci, ofiarowując im swoje narządy. Nie będzie zapomniana także dzięki fundacji swojego imienia.

Ellen marzyła o tym, by zostać astronautką. W 2015 roku spotkała się ze swoim idolem, Chrisem Hadfieldem, który przekazał jej rodzinie kondolencje i wyraził wdzięczność za to, że miał okazję ją poznać. Dziewczyna planowała studiować w National Space Academy w Leicestershire. Nie dożyła tego momentu, jednak jej prochy zostały wysłane w kosmos.

