Czy można przyjmować leki po upływie terminu ich ważności? Farmaceutka odpowiada

Wpis farmaceutki zaczyna się od przytoczenia maila od osoby, która zapytała, jak skuteczny jest lek, którego termin ważności upłynął 31.01.2019. Osoba pisząca do niej zaznaczyła, że preparat, choć już przeterminowany o dwa lata, i tak przyjmie, ale prosi o oszacowanie mocy działania medykamentu. Ekspertka uznała, że tej kwestii w ogóle „szacować” nie można, bo to lek, a nie wydatki na zakupy.

Każdy lek ma ściśle określony termin ważności

A termin ten, jak zaznacza dr Magdalena Stolarczyk, nie jest dodany po to, by coś było napisane na opakowaniu, a w konkretnym celu. Określa on przydatność leku do użycia. Po upływie wskazanej diety sięgnięcie po preparat może być niebezpieczne i nieskuteczne. Jak zaznacza farmaceutka:

Nieskuteczne, bo lek po upływie terminu ważności może stracić swoje właściwości lecznicze oraz niebezpieczne, bo lek po upływie terminu ważności może zawierać związki, które mogą zaszkodzić pacjentowi.

Podsumowując, warto podkreślić, że nie należy pod żadnym pozorem zażywać przeterminowanych leków, a zamiast tego lepiej umieścić je w pojemnikach na niepotrzebne już medykamenty w aptekach.

