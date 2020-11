Jakimi lekami i suplementami warto wspomóc leczenie COVID-19?

Apteczka na COVID-19 może dodatkowo zabezpieczyć osoby, które chcą się uchronić przed chorobą, jak i pomóc tym, którzy są zarażeni wirusem i zależy im na skutecznym zminimalizowaniu jego objawów. Jednocześnie należy podkreślić, że – jak do tej pory – nie wynaleziono ani lekarstwa, ani szczepionki na COVID-19, choć trwają nad nimi intensywne prace naukowców.

Apteczka na COVID-19: leki przeciwbólowe

Jednym z objawów COVID-19 są bóle mięśni i stawów, bóle głowy oraz gorączka, warto mieć więc w domowej apteczce leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Na gorączkę i dolegliwości bólowe najlepiej stosować paracetamol w dawce ok. 4 x 1 mg bądź ibuprofen w dawce 3 x 400 mg. Należy jednak pamiętać, by żadnego z tych leków nie stosować zapobiegawczo, a dopiero po wystąpieniu objawów.

Apteczka na COVID-19: leki na kaszel

Około 40 procent zarażonych zmaga się z suchym kaszlem covidowym, który z czasem przechodzi w kaszel mokry. Najpierw warto spróbować wyleczyć go domową metodą, a konkretnie – miodem. Jednak w wielu przypadkach może to nie wystarczyć, wtedy warto sięgnąć po kodeinę, najlepiej w dawce 4 x 15 mg na dobę.

Apteczka na COVID-19: leki na biegunkę

Jednym z najbardziej doskwierających objawów COVID-19 jest również biegunka, a z tą poradzą sobie probiotyki, które mają w swoim składzie dobre bakterie przewodu pokarmowego. Szczególnie skuteczne pod tym względem okazują się, jak wykazały liczna badania, bakterie należące do pałeczek kwasu mlekowego, a wśród nich m. in.: Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium breve.

Apteczka na COVID-19: suplementy

Choć koronawirus rozprzestrzenił się na świecie w 2020 roku, liczne badania już teraz wskazują, że łagodzenie jego objawów wspomagają witamina D i witamina C. Warto je przyjmować zarówno w czasie choroby, jak i zapobiegawczo, co jest bardzo ważne zwłaszcza w przypadku witaminy D, na której niedobory w okresie jesienno-zimowym cierpią niemal wszyscy Polacy. Dziennie powinno się przyjmować jednorazowo około 2000 jednostek witaminy D i 500 jednostek witaminy C dwa razy dziennie. Zazwyczaj suplementy są sprzedawane od razu w takich dawkach w jednej lub w dwóch tabletkach.

Apteczka na COVID-19: pulsoksymetr

Oprócz posiadania w apteczce odpowiednich leków dobrze jest mieć w niej także pulsoksymetr, czyli urządzenie do mierzenia poziomu saturacji krwi. Wystarczy nałożyć urządzenie na palec lub nadgarstek, a ono w kilka sekund pokaże wynik. To o tyle ważne, że w przebiegu COVID-19 poziom saturacji często spada (w przypadku, gdy choroba zaczyna mieć poważny przebieg), a kiedy wyniesie on mniej niż 93 procent, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Norma saturacji wynosibowiem 95-98 procent, a u osób starszych – 94-98 procent.

Dzięki pulsoksymetrowi można też zmierzyć swoje tętno, które u osób z COVID-19 często jest zbyt niskie lub zbyt wysokie.

Apteczka na COVID-19: nie tylko leki

Tak jak w przypadku wielu innych dolegliwości i chorób, w zapobieganiu COVID-19 może pomóc aktywność fizyczna i odpowiednia dieta, zawierająca jak najmniej przetworzonego jedzenia. Osoby już zarażone koronawirusem, zwłaszcza jeśli straciły węch, nie mają zazwyczaj ochoty niczego jeść, a to błąd, ponieważ to dzięki żywności organizm ma siłę do walki z chorobą. Wystarczy zjeść kilka lekkostrawnych posiłków dziennie. Ważne jest również, by pamiętać o nawadnianiu i wypijać około 2 l wody dziennie.

Nie bez znaczenia jest także możliwie jak najbardziej pozytywne nastawienie – na COVID-19 nie trzeba zachorować, a i samą chorobę można przejść łagodnie.

