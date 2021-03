Robienie... siku pod prysznicem daje wiele korzyści zdrowotnych. Sprawdź, jakich konkretnie!

Kasia Wągrowska prowadzi na Instagramie profil Kasia Ograniczam Się, na którym przedstawia, jak „przestawia życie na mniej odpadowe tory”. Ekspertka jest również autorką książki „Życie zero waste”, a także m. in. Klimatycznej Kolorowanki i kursu Zero Waste Krok Po Kroku. W swoim najnowszym poście specjalistka wykazała, dlaczego... robienie siku pod prysznicem jest zdrowe i ekologiczne.

Dlaczego warto robić siku pod prysznicem?

Jak zaznacza Kasia Wągrowska, robiąc siku pod prysznicem od razu myjesz miejsca intymne i zapobiegasz zakażeniom dróg moczowych. Mocz też (zazwyczaj) jest sterylny, więc nie trzeba obawiać się ewentualnych zakażeń. Co więcej, zawarty w nim mocznik pozytywnie wpływa na skórę stóp.

Poza tym, są jeszcze korzyści dla środowiska – choćby te, że robiąc siku pod prysznicem, zużywamy mniejsze ilości wody i papieru toaletowego. Jak dodaje Kasia Ograniczam Się:

Na jeden prysznic zużywamy około 40-50 litrów wody, gdzie w trakcie kąpieli potrzebujemy jej od 50 do 150 litrów, w zależności od wielkości wanny i stopnia jej wypełnienia. Z kolei jedno spłukanie wody po siku wymaga zużycia 3 litrów H 2 O. Przy spłuczkach starej generacji jest to nawet 6-9 litrów!

Warto więc robić siku pod prysznicem, no chyba że ktoś ma w domu toaletę podmywającą, czyli bidet, co jednak w polskich domach zdarza się rzadko.

