Co zjada człowieka? Poznaj 7 najczęściej występujących pasożytów ludzkich i zobacz ich zdjęcia

Pasożyty ludzkie budzą niesmak na samą myśl o tym, że mogłyby się w czyimś organizmie zagnieździć. Pocieszający jest jednak fakt, że ze wszystkimi prezentowanymi poniżej organizmami (poza jednym, rzadko w Polsce występującym) medycyna umie już sobie poradzić.

Czym są pasożyty ludzkie?

Pasożyty są organizmami zwierzęcymi lub roślinnymi, do przeżycia potrzebującymi innych organizmów. Na człowieku najczęściej pasożytują zwierzęta. Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, jedynie 1 na 10 osób, biorąc pod uwagę skalę świata, nie jest nosicielem „robaków”. W przypadku krajów zachodnich te statystyki wyglądają trochę lepiej, ale i tak co trzeci człowiek nosi w sobie (lub na sobie) pasożyta.

Wśród pasożytów zewnętrznych wyróżniamy m. in. kleszcze, komary, wszy, natomiast wśród pasożytów wewnętrznych: glisty (m. in. glistę ludzką czy owsiki), tasiemce czy ogoniastka jelitowego.

W jaki sposób człowiek zaraża się pasożytami?

Wszystko zależy od konkretnych organizmów, jednak często do zakażenia dochodzi drogą pokarmową, gdy dana osoba zje zakażony posiłek lub wypije napój, w którym będą obecne jaja pasożyta. Zakażenie może powodować również kontakt z kałem zarażonej osoby lub zwierzęcia. Z kolei świerzbem można się zarazić poprzez bezpośrednie zetknięcie się ze skórą zakażonej osoby, a wszami – poprzez przebywanie w pobliżu osoby, na której bytują, używanie z nią tych samych ręczników, szczotki do włosów.

Galeria pasożytów ludzkich

Poniżej przedstawiamy galerię najbardziej znanych i najczęściej występujących pasożytów ludzkich. Sprawdź, które „robaki” niemal dosłownie nas pożerają i żyć bez nas nie mogą.

Pluskwa



Pluskwy uwielbiają zamieszkiwać meble, chować się pod tapetami i materacami – właśnie w tych miejscach wiją sobie gniazdka, a nocą wychodzą na żer, by pożywić się twoją krwią. Ugryzienie przez pluskwę nie wywołuje chorób, jednak może się pojawić po nim reakcja alergiczna. Jeśli za bardzo będziesz drapać miejsce ugryzienia, może ono zostać zainfekowane. W takim przypadku pomogą kremy antyseptyczne.



Świerzbowiec ludzki



Świerzb kojarzy się ze swędzeniem, a swędzenie to powoduje robak, wbijający się w ludzkie ciało i składający w nim jaja. Świerzbem można się zarazić poprzez bezpośredni kontakt ze skórą osoby zakażonej. Istnieją leki na receptę, które skutecznie te pasożyty zabijają.



Wesz



Wszy to jedne z najbardziej rozpoznawalnych ludzkich pasożytów. Żywią się krwią człowieka i mogą bytować we włosach na jego głowie czy w miejscach intymnych, a także na ciele. Tylko w tym ostatnim przypadku pasożyty te mogą powodować choroby. Wszy pełzają, więc nie stanowi dla nich problemu przemieszczenie się na twoją głowę z głowy innej osoby i złożenie we włosach jaja. Swędzenie pojawia się na skutek wylęgania kolejnych jaj. Wszy można się pozbyć za pomocą specjalnych szamponów.



Tasiemiec uzbrojony



Nosicielami tasiemca są ludzie i świnie, jednak zarazić się nim można poprzez zjedzenie skażonej wody lub żywności, w której znajdują się jego jaja. Tasiemiec wywołuje chorobą nazywaną wągrzycą, objawiającą się m. in. bólami głowy, nudnościami, drgawkami. W leczeniu wągrzycy stosuje się leki bądź operację, mającą na celu usunięcie pasożyta.



Glisty



Większość tych pasożytów atakuje jelita, ale np. włośnica wpływa również na mięśnie. Wśród glist atakujących człowieka wymienić należy m. in.: glistę ludzką, tęgoryjca dwunastnicy, owsiki, wspomnianą włośnicę, włosogłówkę. W pozbyciu się glist z organizmu pomagają leki.



Ogoniastek jelitowy



Ogoniastek jelitowy dostaje się do organizmu na skutek kontaktu z zakażonym jedzeniem, wodą lub kałem człowieka bądź zwierzęcia. Powoduje nudności, wzdęcia, gazy, biegunkę, skurcze żołądka. Powodowane przez ogoniastka objawy leczy się za pomocą preparatów na receptę.



Ameba zjadająca mózg



Mieszkańcy Polski tym pasożytem akurat nie muszą się bardzo martwić, ponieważ bytuje on w ciepłych i słodkich wodach Azji Południowo-Wschodniej. Dostaje się do organizmu poprzez nos. powoduje stan niszczący tkankę mózgową, nazywany pierwotnym pełzakowatym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Objawy choroby to m. in. ból głowy, gorączka, wymioty, dezorientacja, sztywność karku, drgawki, utrata równowagi. Obecnie dostępne są jedynie eksperymentalne terapie, a przeżywalność jest bardzo niska. Czytaj też:

Korzyści płynące z... jedzenia owadów. Są doskonałym źródłem białka i żelaza