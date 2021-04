Naukowcy: Kakao może chronić serca mężczyzn przed skutkami stresu psychicznego

Wyniki badania przeprowadzonego przez naukowców z University of Birmingham dowodzą, że wypicie kakao na kilka godzin przed stresującym wydarzeniem może poprawić przepływ krwi w organizmie już w trakcie stresującej sytuacji i wspomóc działanie śródbłonka wśród mężczyzn do 45. roku życia. Dzieje się tak z powodu zawartości w kakao flawanoli. Jak mówi jedna z autorek badania, dr Catarina Rendeiro, to dobra wiadomość, ponieważ substancje te można znaleźć nie tylko w kakao, ale i innych produktach spożywanych na co dzień, takich jak m. in. jabłka, ciemne winogrona, jeżyny, wiśnie, maliny, gruszki, rośliny strączkowe, zielona herbata.

Na czym polegało badanie?

W badaniu wzięło udział 30 zdrowych mężczyzn w wieku od 18 do 45 lat. Każdy z nich w odstępie 7 dni dwukrotnie przeszedł w laboratorium specjalne testy. Panowie musieli też przed każdym z badań przez 12 godzin powstrzymywać się od przyjmowania alkoholu, energicznych ćwiczeń oraz na 24 godziny przed badaniami nie spożywać bogatych w polifenole posiłków i napojów. W czasie testów u mężczyzn badano poziom ciśnienia krwi, jej przepływ, tętno oraz oceniano czynności śródbłonka. Podczas jednej z wizyt w laboratorium mężczyznom zaproponowano do wypicia kakao, a podczas drugiej – napój kawowy o niskiej zawartości flawanoli. 90 minut później panowie przystąpili do testu z arytmetyki, który miał u nich wywołać stres. Mężczyzn nagrywano w czasie rozwiązywania testu, ponieważ – jak im powiedziano – eksperci mieli, na podstawie nagranych wideo, ocenić ich język ciała. Eksperymentator informował też uczestników testu, gdy popełnili błąd lub odzywał się raz na 10 pytań, gdy nie popełniali żadnych błędów. 30 i 90 minut po teście znów badano jego uczestników.

Wyniki pokazały, że po 30 minutach od testu u wszystkich uczestników zaobserwowano upośledzenie funkcji śródbłonka. Wskaźnik ten zwiększył się jeszcze po 90 minutach. Jednak u mężczyzn, którzy wypili kakao to ograniczenie funkcji śródbłonka było mniejsze. Kakao zwiększyło również przepływ krwi w trakcie i po badaniu u mężczyzn, którzy je otrzymali. Inne pomiary sercowo-ciśnieniowe były na podobnym poziomie u panów z obu grup.

Badacze podkreślają, że znacznym ograniczeniem badania jest fakt, że przeprowadzono je wyłącznie wśród panów. Konieczne jest więc zorganizowanie kolejnych, tylko wśród kobiet. Kolejne badania wymagałyby również zaangażowania większej liczby uczestników.

