Czy można być uczulonym na słońce? Nietypowa alergia daje uciążliwe objawy

Alergia na słońce może wystąpić na każdym etapie życia. Często sami przyczyniamy się do wystąpienia reakcji fotouczuleniowej, którą wywołują nie tylko promienie słoneczne, ale także przyjmowane doustnie lub zewnętrznie leki, zioła oraz niektóre pokarmy. Uczulenia na słońce nie powinniśmy bagatelizować, bo może ono doprowadzić do pogorszenia się kondycji skóry oraz ogólnego stanu naszego zdrowia.

Czy można być uczulonym na słońce?

Choć wydaje się to nieprawdopodobne, to reakcja alergiczna na promieniowanie słoneczne jest jak najbardziej możliwa. Może ona mieć różne podłoże. Najczęściej do wystąpienia objawów alergicznych doprowadzają substancje o działaniu fototoksycznym lub fotouczulającym. Pod wpływem promieniowania słonecznego wywołują one stan zapalny, który objawia się m.in. zaczerwienieniem i wysypką.

Typowa alergia na słońce występuje wówczas, gdy czynnikiem wywołującym reakcję alergiczną jest nasz układ odpornościowy. Wówczas nie tolerujemy promieniowania słonecznego, co objawia się wystąpieniem reakcji alergicznej na niezabezpieczonej przed słońcem skórze. Swoiste uczulenie na słońce występuje m.in. u osób z albinizmem, u których pod wpływem promieniowania słonecznego pojawiają się wysypki, rany i pęcherze na skórze. W przypadku osób zdrowych uczulenie na słońce powoduje mniej dotkliwe objawy, których jednak nie powinniśmy bagatelizować.

Słońce jest nam niezbędne do życia. To dzięki niemu w skórze może być wytwarzana witamina słońca, czyli witamina D. W przypadku zaobserwowania nadwrażliwości skóry na promieniowanie słoneczne trzeba skonsultować się z dermatologiem.

Dlaczego ktoś jest uczulony na słońce?

Przyczyn uczulenia na słońce jest kilka. Jedną z nich stanowi nasz układ immunologiczny, który traktuje promieniowanie UV jak wroga. W takim przypadku mamy do czynienia z nadwrażliwością, która może być skutkiem m.in. niewłaściwego korzystania z kąpieli słonecznych i narażania się na częste poparzenia słoneczne. Nie jest to jednak jedyną przyczyną alergii na słońce.

Miejscowe odczyny alergiczne wywołuje także fotouczulenie, którego przyczyną są nie tylko promienie słoneczne, ale także substancje, które znajdują się na skórze lub dostarczamy je do organizmu wraz z lekami, ziołami i pokarmami. Zaliczamy do nich m.in. popularne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne z kwasem acetylosalicylowym, leki antydepresyjne i antybiotyki.

Zwiększenie wrażliwości skóry na działanie promieniowania słonecznego występuje także pod wpływem m.in. substancji zawartych w dziurawcu, aplikowanych na skórę kwasów owocowych i kremów oraz maści z retinolem. W przypadku przyjmowania leków, stosowania preparatów dermatologicznych oraz ziół, powinniśmy sprawdzić, czy możemy bezpiecznie przebywać na słońcu.

Ważne: substancje wywołujące fotouczulenie często znajdują się w kosmetykach oraz perfumach, dlatego latem najlepiej stosować specjalistyczne kremy i balsamy z filtrami UV oraz unikać stosowania perfum na odsłoniętą skórę, bo mogą one spowodować wystąpienie przebarwień skóry.

Objawy uczulenia na słońce

Uczulenie od słońca objawia się zaczerwienieniem, swędzeniem i pieczeniem skóry. Może także powodować występowanie drobnych wysypek. Rzadziej alergia na słońce objawia się silnym stanem zapalnym, pęcherzami na skórze oraz np. gorączką, złym samopoczuciem i osłabieniem.

Objawy te mogą przypominać objawy poparzenia słonecznego, które jest częstym skutkiem ubocznym niewłaściwego zabezpieczenia skóry przed działaniem promieniowania UV. W przypadku uczulenia wystarczy krótka ekspozycja na słońce, aby na skórze pojawiły się objawy stanu zapalnego. Są one widoczne jedynie w miejscu kontaktu skóry ze słońcem i nie pojawiają się pod ubraniem.

Wysypka od słońca zwykle przybiera postać drobnych swędzących grudek lub wypełnionych płynem surowiczym pęcherzyków, jednak może także nie występować. Skóra w miejscu wystąpienia reakcji alergicznej jest silnie zaczerwieniona oraz znacznie cieplejsza, co świadczy o odczynie zapalnym.

Objawy te mijają po zastosowaniu leków przeciwhistaminowych, których przyjmowanie jest wskazane w przypadku wszystkich samoistnych reakcji alergicznych. Jeżeli reakcję fotouczuleniową wywołały inne czynniki, konieczne jest ich wykrycie i rezygnacja z przebywania na słońcu np. w czasie leczenia lekami o fototoksycznym lub fotouczulającym działaniu.

