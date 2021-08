Zapomnij o smartwatchach! Inteligentne koszulki potrafią już robić... badanie EKG

Po co komu kolejny innowacyjny wynalazek, który potrafi to, czego nie byli sobie w stanie wyobrazić twórcy gadżetów wyposażonych w podobne rozwiązania? Nowy T-shirt z funkcją EKG, który stworzyli badacze z Teksasu, może pomóc nie tylko pacjentom cierpiącym na poważne choroby układu sercowego lub sportowcom nadwyrężającym organizm podczas ostrych treningów (zwiększając ich szanse na przeżycie np. podczas ewentualnego zawału mięśnia sercowego).

Inteligentna koszulka wyposażona w elektrody monitorujące pracę serca może znaleźć zastosowanie także w celach militarnych i ułatwić lokalizowanie osób, które mają ją na sobie – co może przydać się zarówno do szybkiego udzielania pomocy potrzebującym, jak i śledzenia potencjalnych przeciwników.

Nowe ubrania mogą nas zbadać i... namierzyć naszą lokalizację

Naukowcy z Rice University w Houston w stanie Teksas pochwalili się opracowaniem inteligentnej koszulki z nanorurek węglowych, które w kontakcie ze skórą działają jak elektrody śledzące pracę serca podczas standardowego badania EKG (elektrokardiografii).

Choć z bliska elastyczne mikrowłókna wyglądają całkiem jak bawełna, to w przeciwieństwie do niej są niezwykle wytrzymałe – można je porównać z materiałami balistycznymi stosowanymi do produkcji kuloodpornych tkanin lub takich tworzyw sztucznych jak kevlar (słynący z ogromnej rozciągliwości).

Inteligentny T-shirt zrobi EKG, a w razie potrzeby zadziała jak antena wysyłająca sygnał z miejsca, w którym będziemy

Do ich produkcji można używać zwykłych maszyn do szycia, a na dodatek w niczym nie różnią się od popularnych T-shirtów – można je prać w pralce. Poprzez bluetooth inteligentne koszulki są w stanie łączyć się z innymi urządzeniami i przekazywać niezbędne informacje na temat różnych parametrów naszego organizmu, a w razie potrzeby mogą być wykorzystane jak antena namierzająca nasze miejsce położenia (np. podczas upadku w trakcie biegania na otwartej przestrzeni).

Naukowcy przewidują, że nowy materiał, dzięki któremu można wykonywać badanie EKG, może znacząco rozwinąć wiedzę na temat ludzkiego organizmu, bo znacznie ułatwia monitorowanie tego, co dzieje się wewnątrz naszego ciała bez konieczności wykonywania skomplikowanych zabiegów. Wkrótce innowacyjne tekstylia mogą wyprzeć popularne obecnie zegarki lub bransoletki dokonujące pomiaru naszego tętna lub ciśnienia.

Czytaj też:

Nowe bandaże zapobiegają... amputacji stopy cukrzycowej! Rewolucja?Czytaj też:

Opracowano superplaster, który ostrzega przed... zawałem lub udarem! Jak działa ten genialny wynalazek?