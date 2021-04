EKG to jedno z podstawowych badań serca. Jak przebiega i co pozwala wykryć?

Badanie EKG jest jednym z podstawowych badań kardiologicznych, które możemy wykonać np. podczas profilaktycznej wizyty u lekarza. Dzięki powszechnej dostępności aparatury EKG, nawet w niewielkich ośrodkach zdrowia, każdy z nas może poddać się ważnemu badaniu, które wykrywa wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu serca. Warto wiedzieć, że badanie EKG jest badaniem bezbolesnym i bezpiecznym nawet dla kobiet w ciąży oraz dzieci. Możemy wykonać je także w warunkach domowych, korzystając z dostępnych w sklepach medycznych, przenośnych i łatwych w obsłudze urządzeń.

Co to jest EKG?

Badanie EKG serca pozwala na śledzenie czynności elektrycznej serca. Co to oznacza? Podczas badania m.in. do klatki piersiowej pacjenta mocowane są elektrody, które pozwalają na rejestrację pojawiających się pomiędzy nimi napięć, inaczej potencjałów elektrycznych. Są one zapisywane na wydruku w postaci linii o różnej krzywiźnie. Pojawiający się na ekranie monitora lub w formie zapisu na papierze milimetrowym zapis czynności serca to ważna wskazówka diagnostyczna, która pozwala zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.

Badanie elektrokardiograficzne nie jest badaniem, które stanowi jedyną podstawę do rozpoznania choroby. Zdarzają się przypadki, gdy aparatura EKG okazuje się zawodna, dając nieprawidłowe wyniki. Może się zdarzyć, że u osoby chorej EKG nie wykaże nieprawidłowości lub na odwrót – u osoby zdrowej pojawi się nieprawidłowy zapis, który może wskazywać na choroby serca. Dlaczego tak się dzieje? Nasze serce pracuje w różny sposób np. w zależności od stanu fizjologicznego i poziomu stresu.

Nie każda choroba serca powoduje nieprawidłowości, które są widoczne przez cały czas, a standardowe badanie EKG wykonywane jest tylko przez około 10 minut. Aby uniknąć pomyłek diagnostycznych, wykonywane jest badanie EKG holter, które pozwala na zapis pracy serca w ciągu całej doby. Wówczas możliwe są do wykrycia nawet pojawiające się sporadycznie zaburzenia, które mogą świadczyć o chorobach kardiologicznych.

Rodzaje badań EKG

Wyróżniamy kilka rodzajów badań elektrokardiograficznych, czyli najczęściej wykonywane jako badanie diagnostyczne i przesiewowe EKG spoczynkowe, wspomniane już wcześniej badanie EKG metodą Holtera, czyli EKG długoczasowe, EKG wysiłkowe i EKG inwazyjne. Poszczególne rodzaje badania EKG służą w celu poszerzonej diagnostyki pacjenta, jak również znajdują zastosowanie w przypadku podejrzenia konkretnych schorzeń. Przykładowo: wykonanie EKG wysiłkowego wskazane jest, gdy pacjent w czasie lub po aktywności fizycznej odczuwa zawroty głowy, kołatanie serca lub traci przytomność.

EKG – wskazania

Badanie EKG to podstawowe badanie czynności mięśnia sercowego, dlatego zaleca się jego regularne wykonywanie u osób po 45. roku życia, które zagrożone są m.in. zawałem. EKG powinno być także wykonywane jako badanie diagnostyczne i profilaktyczne w przypadku osób, u których występują wady serca, a także schorzenia przewlekłe osłabiające serce lub sprzyjające występowaniu nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.

Wskazaniem do wykonania badania EKG są także objawy, które mogą bezpośrednio i pośrednio wskazywać na problemy z sercem np. omdlenia, utrata przytomności, bóle w klatce piersiowej, nietolerancja wysiłku, osłabienie, nagły wzrost ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, zawroty głowy. EKG wykonuje się także u chorych na miażdżycę, chorobę niedokrwienną serca, jak również u pacjentów, u których wystąpiły zaburzenia rytmu serca.

EKG jest jednym z pierwszych badań, które wykonywane są przy podejrzeniu zawału. Co więcej, wykonanie badania EKG wskazane jest u niektórych pacjentów np. przed planowanymi zabiegami operacyjnymi, które przeprowadzane są w znieczuleniu ogólnym.