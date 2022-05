Sok z tego owocu obniża ciśnienie krwi. Spróbuj w naturalny sposób zapobiec chorobie

Wysokie ciśnienie krwi, określane również jako nadciśnienie, występuje, gdy siła krwi przepływającej przez naczynia krwionośne jest stale zbyt wysoka. Specjaliści wskazują, że wartości ciśnienia krwi między 120/80 a 140/90 mogą oznaczać ryzyko rozwoju tej choroby, która obciąża nie tylko naczynia krwionośne i serce, ale również inne narządy, w tym mózg, nerki, a nawet oczy. Warto więc podjąć kroki celu utrzymania ciśnienia krwi pod kontrolą.

W obniżeniu ciśnienia kluczowa jest dieta

Lekarze przestrzegają, że pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi powinni zachować szczególną ostrożność, jeśli chodzi o dietę. Smażone, słone lub pikantne potrawy mogą powodować wzrost poziomu ciśnienia krwi. Należy też unikać fast foodów i przetworzonej żywności, ponieważ są bogate w cholesterol i sód. Pokarmy o wysokiej zawartości sodu zaburzają równowagę wodną organizmu i wywierają nacisk na naczynia krwionośne, co z kolei utrudnia płynny przepływ krwi. Stosowanie odpowiedniej diety, pomaga utrzymać ciśnienie krwi w zdrowym zakresie. Badania wskazują, że ciśnienie krwi obniża picie świeżego soku z granatów.

Sok z granatów obniża ciśnieni krwi

100 gramów owocu granatu dostarcza tylko 78 kcal. Większość energii pochodzi z węglowodanów, natomiast ilość białka w owocu jest dosyć niska. Z pestek owoców wytłaczany jest natomiast olej, używany w celach spożywczych i przemysłowych. Granat jest bogatym źródłem błonnika, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego i pozwala na utrzymanie prawidłowej wagi ciała. Owoc granatu jest też bogaty w składniki odżywcze, takie jak kwas foliowy i witamina C, a sok z granatów zawiera większe ilości przeciwutleniaczy niż wiele innych soków owocowych. W owocu granatu jest go trzy razy więcej niż w zielonej herbacie lub czerwonym winie.

Najnowsze badania wykazały, że regularne picie soku z granatów pomaga obniżyć zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi. Blokuje też i spowalnia gromadzenie się cholesterolu w tętnicach, zapobiegając chorobom serca. Naukowcy zalecają, żeby wypijać, co najmniej 1 szklankę soku (ok. 240 mililitrów) dziennie. Najlepiej pić bez dodatku cukru, można natomiast rozcieńczyć go z wodą.

