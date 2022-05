Znalazłeś kleszcza na skórze? Wyślij go naukowcom z Warszawy

Naukowcy z Zakładu Parazytologii Wydziału Biologii UW we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Laboratorium AmerLab Sp. z o.o. (spin-off UW i WUM) realizują projekt OPUS Narodowego Centrum Nauki dotyczący występowania krętków Borrelia u kleszczy pospolitych. Do tej pory udało się już przebadać ok. 900 kleszczy.

Badacze analizują mikrobiom kleszczy

– W ostatnich latach kleszcze stały się obiektem licznych badań ze względu na swoje znaczenie medyczne i weterynaryjne, jednak wciąż pojawiają się doniesienia o nowych patogenach przez nie przenoszonych, które wywołują tzw. szybko rozprzestrzeniające się choroby zakaźne. Łagodne zimy sprawiają, że kleszcze pozostają aktywne niemal przez cały rok, a szczyt ich aktywności przypada na okres wiosenno-letni, kiedy spędzamy więcej czasu na zewnątrz – mówi dr hab. Renata Welc-Falęciak z Wydziału Biologii UW, która kieruje projektem.

Jak informuje Uniwersytet Warszawski, badacze analizują wpływ mikrobiomu kleszczy oraz współzakażeń z udziałem innych patogenów przenoszonych przez kleszcze na występowanie krętków Borrelia u kleszczy oraz na przenoszenie krętków z kleszczy na ludzi.

W jaki sposób przesłać kleszcza do badań?

Osoby, które znalazły kleszcza, mogą wysłać materiał do badania prowadzonego na Wydziale Biologii UW. Jest to badanie molekularne wykrywające materiał genetyczny krętków powodujących boreliozę. Warunkiem uczestnictwa w badaniu jest dostarczenie pasożyta w ciągu 3 dni od usunięcia go ze skóry oraz wypełnienie dwóch ankiet online: po oddaniu kleszcza do badań oraz po upływie 8 tygodni od usunięcia. Czas oczekiwania na wynik wynosi do 10 dni roboczych. Badanie jest bezpłatne.

Kleszcza można wysłać przesyłką kurierską w szczelnie zamkniętym opakowaniu wraz ze zleceniem badania i zgodą na udział w badaniu na adres: Zakład Parazytologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa z dopiskiem „PROJEKT NCN” lub dostarczyć go osobiście od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-18.00.

Kleszcze przyjmowane są do końca września. Szczegółowe informacje dotyczące badań kleszczy oraz formularz zlecenia badania znajdują się na stronie Zakładu Parazytologii Wydziału Biologii.

Co piąty kleszcz może spowodować boreliozę

Projekt w ramach grantu OPUS realizowany jest od 2021 roku. W ubiegłym roku naukowcy z Wydziału Biologii zebrali prawie 900 kleszczy, a u ponad 20 proc z nich potwierdzili obecność krętków Borrelia. Prawie 50 proc. kleszczy przekazanych do badania zostało usuniętych ze skóry po upływie 24 godzin od momentu rozpoczęcia żerowania, co zwiększa ryzyko zachorowania. Ponad 78 proc. osób, które przesłały materiał do badania, zadeklarowało, że nie używało repelentów odstraszających kleszcze.

Czytaj też:

Zaczyna się sezon większej aktywności kleszczy. Mogą powodować choroby neurologiczne