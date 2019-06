Jak wybrać dobry preparat przeciw kleszczom?

O kleszczach wiemy coraz więcej. Jesteśmy świadomi zagrożeń związanych z ich ugryzieniem, częściej szczepimy się na choroby odkleszczowe i przestajemy wierzyć w popularne mity, ale nadal mamy spore problemy z wyborem skutecznego środka, który zniechęci do nas te pajęczaki. Czym kierować się podczas zakupu repelentów i naturalnych preparatów na kleszcze?

Jak chronić się przed kleszczami?

Nie ma sposobu, który pozwoliłby całkowicie uniknąć ukąszenia kleszcza. Niestety, nawet przebadane klinicznie repelenty nie muszą zadziałać w pełni efektywnie i ustrzec nas przed ukąszeniem. Jeszcze nie udało się stworzyć preparatu, który dawałby 100% gwarancję ochrony przed kleszczami. Co ciekawe, naukowcom nadal nie udało się też ustalić, dlaczego niektóre osoby kleszcze wręcz uwielbiają, a inne omijają szerokim łukiem, choć nie stosują one żadnych preparatów odstraszających.

Istnieje szereg sposobów zabezpieczania się przed ukąszeniem kleszczy. Jednym z nich jest noszenie zasłaniającej ciało odzieży, jednak letnie upały skutecznie nas do tego zniechęcają. Powstało też szereg teorii na temat tego, co zwabia kleszcze; niektóre głoszą, że jest to kolor ubrania, inne, że zapach perfum, ale tak naprawdę pajęczaki te zwabia wysoka temperatura naszego ciała oraz wydychany dwutlenek węgla i dlatego właśnie najłatwiej „złapać” kleszcza podczas relaksu w promieniach słońca.

Naturalne olejki na kleszcze

W ochronie przed kleszczami mogą pomóc różne zioła na kleszcze np. wrotycz i naturalne olejki, jednak ich skuteczność jest dość krótkotrwała. Olejki eteryczne jedynie przez chwilę odstraszają te pajęczaki, więc smarowanie się, np. olejkiem lawendowym to jedynie działanie doraźne. Lepsze efekty przynosi zastosowanie repelentów w formie sprayu, kremu lub pudru, ale i tutaj efekty mogą być różne.

Nowoczesne „odstraszacze” kleszczy, które pojawiają się na rynku np. urządzenia ultradźwiękowe, zawieszki nasączone środkami odstraszającymi i opaski na rękę np. dla dzieci też nie zawsze działają, jednak w tym przypadku warto przede wszystkim zwrócić uwagę na skład produktu.

Jak wybrać dobry preparat przeciwko kleszczom? 3 wskazówki, które ułatwiają wybór

1. Skład produktu

Skład produktu jest kluczowy, jeżeli chodzi o efektywność jego działania. W sklepach znajdziemy zarówno te naturalne np. zawierające olejki eteryczne oraz ekstrakty ziołowe, jak i z dodatkiem chemicznych substancji. Które działają skuteczniej? Niestety, zazwyczaj te z dodatkiem chemicznych substancji, najlepiej, aby zawierały składnik o nazwie DEET. Związek ten skutecznie redukuje ryzyko ukąszenia przez kleszcza oraz inne owady, ale ma sporo wad. Po pierwsze i najważniejsze – nie jest on przeznaczony do stosowania u dzieci i może działać drażniąco na skórę.

Skład produktu na kleszcze to podstawa, bo decyduje on o jego skuteczności, jednak nie zawsze też jest dla nas zdrowy, co także powinniśmy wziąć pod uwagę.

2. Sposób stosowania

Bardzo często środki na owady nie działają efektywnie, bo źle je stosujemy, dlatego zawsze trzeba dokładnie zapoznać się z instrukcją na opakowaniu. Nie każdy spray na kleszcze można np. stosować na odzież; niektóre produkty wymagają dość częstej aplikacji np. co 2-3 godziny, a jeszcze inne, nie są wodoodporne, więc należy je ponownie zaaplikować po kąpieli.

3. Wiek, od którego może być stosowany

Nie wszystkie preparaty na kleszcze nadają się do zastosowania u małych dzieci, a niektóre z dostępnych na rynku produktów, są wręcz zakazane do stosowania u najmłodszych. Aby wybrać właściwy, czyli taki, który nie tylko będzie chronił, ale także nie zaszkodzi, trzeba mieć na uwadze to, od jakiego wieku jest on dopuszczony do zastosowania. Czasami nawet u starszych dzieci występują podrażnienia skóry, a nawet dróg oddechowych po aplikacji środków w sprayu, dlatego w szczególności należy je stosować ostrożnie u małych alergików.

Podsumowując, trudno jest wybrać idealny dla każdego preparat na kleszcze oraz inne owady i często potrzeba kilku testów, aby móc cieszyć się przynajmniej krótkotrwałą ochroną. Najbardziej bezpieczne wydają się urządzenia emitujące ultradźwięki oraz preparaty naturalne. Te pierwsze są dość drogie, a drugie wymagają częstej aplikacji na skórę lub ubranie. Środki zawierające DEET są skuteczne, ale nie są za to obojętne naszemu zdrowiu, więc nie należy ich nadużywać. W razie wątpliwości najlepiej zawsze skonsultować się z lekarzem, co być może ułatwi wybór preparatu dopasowanego do indywidualnych potrzeb osoby dorosłej oraz dziecka.

