Polacy leczą przeziębienie antybiotykami. Alarmujący raport

Odporność na antybiotyki jest uznawana za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia ludzi wskazanych przez działający w Komisji Europejskiej Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA). Opublikowany raport na temat tego, jak wygląda wiedza na temat antybiotyków i w jaki sposób je przyjmujemy, pokazuje, że wiele jest jeszcze do zrobienia.

Brak wiedzy na temat antybiotyków

Badanie pokazuje jeden pozytywny trend. W ciągu ostatniego roku antybiotyki przyjęło 23 proc. respondentów, co stanowi najniższy odsetek od 2009 roku. Jak wynika z raportu, przyczyniła się do tego także pandemia COVID-19 – ludzie mniej chorowali dzięki przestrzeganiu covidowych obostrzeń, ale z drugiej strony też część osób deklarowała, że miała utrudniony dostęp do lekarza.

O wiele bardziej niepokoi wiedza – a raczej jej brak – na temat antybiotyków. Połowa Europejczyków (47 proc. Polaków) jest przekonana, że antybiotyki zabijają wirusy. Polacy najczęściej biorą antybiotyki z powodu zapalenia oskrzeli, przeziębienia, grypy i gorączki. Blisko połowa Polaków i ponad 60 proc. Europejczyków ogółem uważa, że antybiotyki wyleczą przeziębienie (nie jest to prawda).

Tylko 3 na 10 Europejczyków wie, że niepotrzebne stosowanie antybiotyków sprawia, że stają się one nieskuteczne, że kurację antybiotykową powinno się przerwać dopiero po zakończeniu całego leczenia, że antybiotyki często powodują skutki uboczne, takie jak biegunka, oraz nie są skuteczne w leczeniu przeziębień.

Antybiotyki tracą skuteczność

Z nowych danych opublikowanych w przeddzień Europejskiego przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wynika, że ogólnie w latach 2016–2020 znacznie wzrosła liczba zakażeń i zgonów spowodowanych opornością na środki przeciwbakteryjne. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe pojawia się, gdy drobnoustroje z upływem czasu zmieniają się i przestają reagować na leki, które mają je zabijać. Utrudnia to leczenie zakażeń i zwiększa ryzyko wystąpienia chorób, poważnych schorzeń i zgonów – zwraca Komisja Europejska w swoim komunikacie.

18 listopada przypada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

