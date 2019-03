Już wiosna?! Naukowcy tłumaczą, dlaczego wraz z wiekiem czas leci szybciej

Wy też macie wrażenie, że w dzieciństwie wszystko działo się wolniej? Dni zdawały się być dłuższe, płynęły wolniej. Więcej się doświadczało i przeżywało. A teraz każdy dzień jest jak mrugnięcie okiem – pobudka, praca, zajęcia domowe, sen i tak w kółko. Dni zaczynają się ze sobą zlewać, tygodnie mijają wyjątkowo szybko. Dopiero co ubieraliśmy choinkę, a już witamy wiosnę.

Według Adriana Bejana, profesora inżynierii mechanicznej z Duke University, ta pozorna rozbieżność czasowa może być spowodowana coraz wolniejszą prędkością, z jaką obrazy są uzyskiwane i przetwarzane przez ludzki mózg w miarę starzenia się ciała. Jego teoria została opublikowana na łamach „European Review” w połowie marca.

Nasze oczy działają wolniej

„Ludzie często są zdumieni tym, jak wiele pamiętają z dni, które wydawały się trwać wiecznie w ich młodości” – powiedział Bejan. Jak twierdzi, nieie chodzi o to, że ich doświadczenia były znacznie głębsze lub bardziej znaczące w tamtym okresie, ale o to, że były zdecydowanie szybciej przetwarzane.

Bejan przypisuje to zjawisko fizycznym zmianom w starzejącym się ciele ludzkim. Gdy splątane sieci nerwów i neuronów dojrzewają, zwiększają swoją wielkość i złożoność, co prowadzi do dłuższych ścieżek przechodzenia sygnałów. Ponieważ te ścieżki zaczynają się starzeć, również ulegają degradacji, dając większy opór przepływowi sygnałów elektrycznych.

Zjawiska te powodują, że nowe obrazy mentalne są nabywane i przetwarzane wolniej wraz z wiekiem. Świadczy o tym częstotliwość poruszania się gałek ocznych niemowląt w porównaniu z osobami dorosłymi – zauważył naukowiec. Ponieważ niemowlęta przetwarzają obrazy szybciej niż dorośli, ich oczy poruszają się częściej, zdobywając i przetwarzając więcej informacji.

W mówiąc w skrócie – wraz z wiekiem rejestrujemy oczami mniej „obrazów” w czasie rzeczywistym przez co mamy wrażenie, że dni mijają szybciej. Młody umysł otrzymuje więcej obrazów w ciągu jednego dnia niż ten sam umysł w starszym wieku.

