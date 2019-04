Nie wysypiasz się? Twoi koledzy mają przechlapane

Zmęczenie, senność, problemy z pamięcią i koncentracją – to tylko kilka przykrych skutków niewyspania. Każdy, kto choć raz zarwał noc, musiał się z nimi zmierzyć. Badania dowodzą, że chroniczne niewyspanie prowadzi do wielu poważnych problemów zdrowotnych. Sprzyja m.in. otyłości, chorom serca, depresji. Najnowsze doniesienia dowodzą także, że niewyspanie negatywnie wpływa na percepcję emocjonalną. Jacy jesteśmy z kontaktach z innymi, gdy źle spaliśmy? Na ogół zrzędliwi, niezadowoleni, opryskliwi.

Ponieważ brak snu wpływa na sposób widzenia rzeczy i interakcji z innymi, nic dziwnego, że może to również wpływać na nasze postrzeganie emocjonalne, czyniąc je bardziej negatywnym niż zwykle.

Niedobór snu wpływa na interakcje społeczne

W swojej pracy doktorskiej Sandra Tamm z Wydziału Neurologii Klinicznej Instytutu Karolinska w Sztokholmie postanowiła dokładnie zbadać, w jaki sposób niedobór snu może zmienić nasze odczucia emocjonalne i zaangażowanie w interakcje społeczne. Autorka przeprowadziła pięć badań, z których każde miało na celu ocenę innego aspektu relacji między brakiem snu a percepcją emocjonalną. Testy dotyczyły np. zdolności osoby do naśladowania i reagowania na emocje innych osób przy niewyspaniu czy zdolności osoby do kontrolowania własnych reakcji emocjonalnych. Wykorzystała także rezonans magnetyczny i pozytonową tomografię emisyjną (PET) do przeanalizowania zmian w obrębie mózgu. W badaniach wzięło udział 117 uczestników.

Analiza wykazała, że ludzie, którzy byli niewyspani, z większym prawdopodobieństwem negatywnie zinterpretowali bodźce emocjonalne. Co więcej, byli też bardziej narażeni na złe nastroje i trudniej im było regulować własne reakcje emocjonalne. Co ciekawe, pozbawienie snu nie pogarszało znacząco zdolności osoby do odczuwania empatii bólowej.

Badania nie ujawniły żadnego z mechanizmów mózgowych wiążących utratę snu z negatywnym nastawieniem i innymi zmianami w zachowaniu emocjonalnym.

Autorka twierdzi, że jej odkrycia przyczyniają się do zrozumienia deprywacji snu jako głównego czynnika ryzyka dla złego zdrowia psychicznego – donosi serwis Medical News Today.

