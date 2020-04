Jak utrzymać zdrowe zęby podczas epidemii COVID-19

Pandemia COVID-19 może przeszkadzać w utrzymaniu higieny jamy ustnej. Dlatego już teraz powinniśmy zastanowić się, co możemy zrobić w tym zakresie. Rady dentystów? Utrzymanie codziennej rutyny mycia zębów i nitkowania, aby zapobiec próchnicy zębów. „Główny cel jest bardzo prosty: kontrola płytki nazębnej” – powiedział Daniel Rodda, DDS, właściciel Oasis Dental Care w Flagstaff w Arizonie.

Specjaliści radzą, by zamienić zwykłą szczoteczkę do zębów na soniczną (lub elektryczną). Okazało się, że zapewnia najwyższy poziom higieny jamy ustnej, co ma kluczowe znaczenie, gdy nie widzisz swojego dentysty ani higienistki. Płukanie bezalkoholowym płynem dwa razy dziennie może również pomóc zmniejszyć gromadzenie się płytki nazębnej, prowadzącej do zapalenia dziąseł.

Mikrobiom jamy ustnej a odporność

„Mikrobiom jamy ustnej jest kluczowym składnikiem układu odpornościowego” – powiedział Mark Burhenne, założyciel Askthdentist.com. „Płyny do płukania jamy ustnej bogate w alkohol lub pasty do zębów ze składnikami bakteriobójczymi, takimi jak triklosan lub inne składniki przeciwbakteryjne, mogą znacznie zakłócić zdrowie mikrobiomu jamy ustnej”.

Również zdrowe dziąsła mogą lepiej przygotować cię do walki z zakażeniem koronawirusem. „Istnieją potwierdzone dowody naukowe, że odpowiedź immunologiczna w twoim ciele jest ściśle związana ze zdrowiem dziąseł”, powiedziała Eugenia Roberts, asystent kliniczny w Midwestern University Clinics w Arizonie. Podczas pandemii kluczowe jest wspieranie układu odpornościowego.

WAŻNE: Jeśli podejrzewasz, że COVID-19 jest obecny w twoim domu, zdezynfekuj szczoteczkę do zębów. Zadbaj o to, aby nici dentystyczne, pasty i środki do czyszczenia języka były przykryte. Moczenie ich w mieszaninie płynu do płukania jamy ustnej i nadtlenku wodoru zapewni im dezynfekcję.

Dieta ma znaczenie

Ważne jest, aby unikać nadmiernego podjadania – nawyku, który jest zbyt łatwy do przyjęcia, gdy radzimy sobie ze stresem i nudą związaną z kwarantanną. Skrobiowe pokarmy prowadzą do powstawania kwasu w jamie ustnej, który rozpuszcza powierzchnie zębów. Dentyści zalecają również unikania twardych pokarmów, które mogą uszkodzić wypełnienia, a także lepkich cukierków.

Nadmierne palenie tytoniu i picie alkoholu może być szkodliwe dla zdrowia jamy ustnej. Palenie hamuje dopływ krwi do dziąseł i zwiększa ryzyko infekcji dziąseł. Wysokie narażenie na alkohol może wysuszyć komórki na policzkach i dziąsłach.

Wizyta? Tylko w nagłych przypadkach

Wielu dentystów udziela teraz porad pacjentom przez telefon lub wideokonferencję. „O ile nie odczuwasz silnego bólu lub opuchnięcia, najpierw spróbujesz nawiązać komunikację ze swoim dentystą, ponieważ może on wydać Ci receptę lub skierować Cię do odpowiedniego gabinetu”, powiedział Todd A. Ross, asystent profesora w NYU College of Dentistry. Jeśli odczuwasz ostry lub pulsujący ból zębów, dziąseł lub jamy ustnej, natychmiast skontaktuj się ze swoim dentystą.

W przypadku ukruszenia zęba dentysta decyduje, czy jest to drobny ubytek, który można później naprawić, czy duże pęknięcie wymagające natychmiastowej opieki. Normalne bóle zębów należy leczyć za pomocą dostępnych bez recepty środków przeciwbólowych.

Stomatolodzy są narażeni na jedno z najwyższych ryzyk zarażenia koronawirusem, nawet większe niż pielęgniarki lub ratownicy medyczni. W rezultacie spodziewaj się, że dentysta podejmie dodatkowe środki bezpieczeństwa – dla ochrony jego samego i personelu. „Kiedy patrzysz na HIV w latach 80., dentyści byli na pierwszej linii profilaktyki zdrowotnej i naprawdę zmienili swój standard protokołów zapobiegania infekcjom” – mówi Ronnie Myers z Touro College of Dental Medicine z New York Medical College.

