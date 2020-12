W ramach badań „Hangover bird count – noworoczne liczenia martwych ptaków” Fundacja Szklane Pułapki chce ocenić wpływ fajerwerków sylwestrowych na śmiertelność ptaków.

„Petardy i fajerwerki płoszą ptaki, które, uciekając uderzają w drzewa i budynki i giną. Nie wiadomo jednak, jak często i w jakich środowiskach. Chcemy to sprawdzić, a Twój udział może nam pomóc” – piszą organizatorzy.

Hangover bird count – jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w badaniu, należy wybrać się na dwa spacery – trasę spaceru każdy uczestnik badania dobiera dowolnie. To może być miasto, wieś, park, las itp. Jeden ze spacerów powinien się odbyć 1 stycznia 2021 r. A drugi, aby móc porównać wyniki – w miarę możliwości wzdłuż tej samej trasy – innego dnia (do 30 grudnia 2020 r. lub między 5 a 15 stycznia). Powinno być wtedy jasno (między g. 7 a 15).

W czasie spaceru należy odnotować wszystkie zaobserwowane martwe ptaki (np. na trawnikach czy pod blokami). W miarę możliwości należy też oznaczyć gatunek martwego ptaka oraz podać, ile kilometrów się przeszło (posługując się aplikacją zliczającą kroki lub mierząc odległość na mapie).

Po powrocie ze spaceru należy wypełnić krótką ankietę bit.ly/HangoverBirdCount

Z badań wyłączone są dni 2-5 stycznia, bo wtedy w terenie mogą jeszcze pozostawać ptaki, które padły w czasie nocy sylwestrowej. Wyniki badania kontrolnego nie będą więc reprezentatywne.

Organizatorzy zachęcają, by spacery były jak najdłuższe i by nie wracać do punktu startowego tą samą trasą.

Co zrobić z martwym ptakiem?

„Nie dotykaj i nie zabieraj martwych ptaków. Jeśli widzisz ptaki ranne lub wymagające pomocy, skontaktuj się z najbliższym ośrodkiem dla dzikich zwierząt (ich wykaz znajdziesz na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska)” – apelują organizatorzy.

Szczegóły badania „Hangover bird count – noworoczne liczenia martwych ptaków” są dostępne na stronie fundacji https://szklanepulapki.pl/aktualnosci/hangover-bird-count-noworoczne-liczenia-martwych-ptakow/”

Fundacja Szklane Pułapki na co dzień zajmuje się m.in. problematyką śmiertelności ptaków w wyniku kolizji ze szklanymi powierzchniami – wiatami, ekranami akustycznymi, szklanymi elewacjami budynków, oknami. Zbiera informacje o takich zderzeniach i informuje, jak im zapobiegać.

Czytaj też:

Jak spędzić sylwestra w domu: 6 przydatnych pomysłów